Se terminó la ilusión del PSG: cayó por 2-0 frente a Bayern Munich y quedó eliminado en octavos de final de la Champions League. Y, en medio del golpe, Lionel Messi pronto deberá definir su futuro: si continúa en el club parisino o busca un nuevo destino.

La Pulga finaliza su contrato con el PSG en junio de este año. Jorge Messi, su padre y representante, ya mantuvo una reunión con la dirigencia, aunque quedaron en retomar las conversaciones después de la llave frente a Bayern Munich por la Champions League.

«En este momento, estamos en conversaciones con Messi para su extensión de contrato. Me gustaría mantenerlo en el proyecto, no lo voy a ocultar. Estamos hablando en estos momentos para lograr este objetivo y seguir teniéndolo con nosotros», había afirmado Luis Campos, director deportivo del PSG en una entrevista con Telefoot, hace un mes. Más allá de eso, el golpazo de la eliminación en el certamen continental podría pesar al momento de las charlas para la renovación.

Otra de las opciones que tiene Lionel Messi es regresar a Barcelona, el club defendió durante casi toda su carrera como profesional y donde se convirtió en la leyenda del fútbol mundial. Jorge Messi, su padre y representante, estuvo en la ciudad recientemente, una situación que generó muchísimo revuelo.

Joan Laporta, presidente de la institución, confirmó el contacto con el papá del astro rosarino. «Hablamos del Mundial y de un partido homenaje a Leo. Me alegro por él”, se limitó a declarar en una entrevista con el periodista Fabrizio Romano. Y añadió: «Él está en el PSG ahora, así que no quiero hablar sobre si podría volver o no».

Más allá de que tiene opciones para quedarse en Europa, Lionel Messi también podría sorprender y decidir jugar en América en el final de su carrera. En la MLS, lo esperan con los brazos abiertos: Inter Miami -de David Beckham- hace tiempo que está interesado. Y, recientemente, el comisionado de la liga dejó en claro que piensan ayudar en caso de que avance la posibilidad.

«Cuando hay rumores de que Messi está conectado con Miami, eso es genial. Y si pudiera suceder, sería fantástico para la MLS, sería fantástico para Messi y su familia, y como todo con nosotros, tratamos de aprovechar todas las oportunidades. No puedo dar más detalles que eso porque no los tenemos», dijo en una entrevista con The Athletic. A su vez, en una oportunidad el astro rosarino reveló que le llamaba la atención la idea de jugar en Estados Unidos.

Mientras tanto, Newell’s también sueña con un regreso del jugador más importante surgido de su cantera. Sin embargo, el reciente ataque mafioso al supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo y las amenazas podrían atentar contra esa chance.

Con información de TyC Sports