Pablo Parra contó que había dejado a su amiga cocinando en su casa y que al regresar la halló “tirada, temblando, convulsionando”; también denunció escraches en su contra en las redes sociales por parte de usuarios que, sin pruebas, pusieron en duda su inocencia

Cuego de que ayer se confirmase la muerte de Agustina Fernández, la estudiante de Medicina de 19 años brutalmente golpeada en una entradera en Cipolletti, Río Negro, su amigo y dueño de la propiedad donde se cometió el crimen, Pablo Parra, habló por primera vez sobre el hecho. En declaraciones a un medio local, contó por qué dejó sola a la joven en su departamento y cómo fue el momento en el que la encontró “tirada, temblando, convulsionando”. También denunció escraches en su contra en redes sociales por parte de usuarios que, sin pruebas, pusieron en duda su inocencia.

De acuerdo con el hombre de 24 años, que vive en el mismo complejo de viviendas al que Agustina se mudó en marzo, él y la joven se habían reunido el sábado para cenar en su departamento. Sin embargo, tras invitarla a entrar pasadas las 19.20, Parra se fue a hacer unas compras y a visitar a sus padres.

“Agustina se quedó preparando la ensalada, le dije que iba a comprar unas cosas y volvía enseguida. Pasé por lo de mis viejos a dejar una parrilla y estuve hablando con ellos. De ahí me fui directamente a la heladería, cerca de las 8 y compré helado. Después, me dirigí hacia mi domicilio y estacioné afuera. A la vuelta hay una despensa en la que compré dos cervezas y me puse a hablar con el dueño. Y de ahí me fui a casa”, relató Parra en LU19. Según detalló, no tardó más de una hora en regresar al complejo, al que ingresó antes de las 21.

Sobre el momento en que entró a su departamento y descubrió lo que había ocurrido, expresó: “Fue todo un horror. Llegué y las luces estaban apagadas. Entonces, entro y la veo a Agus tirada, temblando, convulsionando”.

n shock, el joven recordó que dejó caer una de las botellas de vidrio que llevaba en las manos, la cual se estrelló contra el suelo. “Me quedé perplejo. Llamé a la Policía y a la ambulancia”, aseguró y agregó que los agentes tardaron menos de 15 minutos en arribar a la escena del crimen. En ese lapso, fue hasta su habitación, donde notó que estaba todo revuelto y que en el patio interno la ropa que había dejado tendida “estaba desparramada en el suelo”. Al trepar a un muro perimetral que da a una obra en construcción, Parra dijo que vio “una escalera parada” por la que se sospecha ingresaron los delincuentes. “Enseguida volví y pedí ayuda a mis vecinos”, sostuvo. También contó que en el complejo hay cámaras de seguridad, pero afirmó que no cree que funcionen porque al inquilino anterior “le entraron dos o tres veces a robar”. Por otra parte, señaló que tanto su teléfono como el de Agustina fueron robados y que se llevaron la copia de las llaves del departamento que tenía la estudiante, mil dólares, un rosario de plata grande y ropa. “Estoy muy angustiado, estoy devastado por esta situación. Intenté hablar con los papás de Agustina y fui al hospital con mis viejos, pero me dijeron que no era el momento”, manifestó. Por último, se refirió a las acusaciones de algunos usuarios en las redes sociales, incluidos familiares de la víctima, que lo escracharon y pusieron en duda su inocencia. “Nadie sabe cómo fue todo. Yo sí lo sé”, se defendió.