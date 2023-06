La justicia provincial ordenó embargar las cuentas de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado (CEEL) en el Banco Macro por una deuda de más de 176 millones de pesos con Energía de Misiones SA (EMSA). Se trata de una medida preventiva, que implica la inmobilización de los fondos bancarios. Idéntica situación ocurrió en mayo de 2022 con la Cooperativa de Oberá (CELO) por más de $200 millones.

El embargo preventivo de fondos y valores se habría producido por una deuda del año 2020, que la Cooperativa de Electricidad Eldorado Limitada (CEEL) mantiene con la Empresa proveedora de energía en la provincia de Misiones (EMSA). El expediente se tramita en el juzgado civil y comercial 1 de la ciudad de Posadas.

La entidad de Eldorado no cumplió con el pago de la cuota de un convenio de la anterior gestión durante febrero a junio de 2020 y las cuentas fueron confiscadas por lo que Cooperativa en el día de la fecha no pudo acceder a sus cuentas bancarias. Esto derivó que los empleados no hayan podido percibir sus sueldos. En el transcurso de la mañana una versión indicaba que los cobros se efectuarían por ventanilla en la cooperativa eléctrica pero que no serían totales sino significarían un «adelanto de los haberes».

De esta manera quedó en evidencia que aquella promesa de pago mensual de 50 millones impulsada en principio por el ex presidente Walter Otazú y continuada por Rubén Kobler no fue cumplida. El mecanismo de pago consistía en un plan de pago por tres años y por el cual la CEEL accedería a una bonificación del 10% (a aplicar entre EMSA y el Gobierno provincial), lo que permitiría un ahorro a las alicaídas arcas cooperativas y la crisis financiera que dejó la gestión de 10 años de Alberto Romero. Vale acotar que antes de dejar su cargo Romero había emitido 443 millones de pesos en cheques – algunos hasta el año 2030 – lo que oscurecía aún el panorama y tiraba por el suelo una eventual respiro económico.

En Julio de 2022 el Presidente de la CEEL Rubén Kobler comentó acerca de las deudas de la Cooperativa y aclaró “la deuda fue generada hasta el 2021 propia de la gestión de Alberto Romero y fue por el no pago a EMSA. Pedí al gerente y contador un estudio de los últimos 7 años y la CEEL solo pago el 50% de la factura desde 2015 al 2021 que es cuando Romero deja la presidencia, a partir de ahí esa deuda ronda los mil millones de pesos, y es la gran deuda que tiene CEEL”.

Hasta el momento, ningún miembro del Concejo de Administración de la CEEL quiso hablar públicamente de esta medida judicial.

DETALLES DEL EMBARGO

Cliente :COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE ELDORADO LIMITADA

CUIT/Tipo y Nro. Doc. :30545737368

Número de Oficio :900069678

Número de Expediente :144407/21 bis 1/22

Origen del Oficio : JUZGADO

Tipo de Oficio: Embargos General de Fondos y Valores

Carátula :ELECTRICIDAD DE MISIONES SOCIEDAD ANONIMA -EMSA C/COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD ELDORADO LIMITADA S/EMBARGO PREVENTIVO

Juzgado :JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 6

Secretaría : UNICA Localidad: POSADAS – C.P. 3300

Fecha Alta :06/06/2023

Por la suma de : $ 176871938.97 (Capital : 141497551.17 + Intereses: 35374387.8)

Ciento setenta y seis millones ochocientos setenta y un mil novecientos treinta y ocho con noventa y siete centavos

Vigencia : Sobre Actuales y Futuras hasta completar el monto total ordenado embargar.