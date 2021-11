En la anteúltima rueda de negocios antes de las elecciones del domingo, las diferentes cotizaciones del dólar siguieron ganando terreno, presionadas por rumores y la incertidumbre que genera el clima político previo a los comicios.

El dólar blue llegó al récord de $207 por unidad- sobre el cierre recortó 50 centavos y cerró a $206,50-, superando la brecha con el oficial el nivel del 100% y el Gobierno respondió ratificando que desde el lunes próximo no va a haber cambios en el régimen cambiario.

El tipo de cambio mayorista concluyó sin cambios en $100,25, al igual que el oficial que cerró en $105,25. El denominado Solidario, concluyó en $173,66 también sin cambios. El MEP subió 0,6% a $183, mientras que el MEP que usa bonos GD30 avanzó 1,4% a $201,64. Por otro lado, el Contado con Liquidación concluyó en $184,2 con un incremento del 0,6%n en tanto que el denominado SEBEBI, que se negocia de manera privada entre partes, estuvo en el orden de los $217 a $220.

Un operador de los mercados consultado por Ámbito Financiero fue claro al describir el escenario: “Esto se explica porque todos buscan cobertura. Muchos no quieren tener activos en pesos cuando llegue el lunes”. El comportamiento del mercado se relaciona mas con no tener claro qué puede pasar después de las elecciones, más allá de que el gobierno aseguró que no va a haber cambio en el régimen que viene operando hasta ahora, consistente en devaluar 1% por mes contra una inflación de 3%.

En una jornada frenética, el riesgo país llegó a los 1.753 puntos, su nivel más alto desde la renegociación de la deuda con los acreedores privados, con un alza de casi 28% en el año.