El defensor Jonatan Maidana volvería a River

Si bien el club todavía no lo hizo oficial, Jonatan Maidana se convertirá en refuerzo de River, aunque sólo restan unos detalles para definir su contrato.

El central con pasado en Toluca arribará a la entidad de Núñez con el pase en su poder y la única diferencia se basa en la extensión del vínculo. Lo más probable es que firme por dos temporadas.

Será la tercera incorporación para el Muñeco, dado que el club acordó la operación con Deportivo Cali de Colombia por el volante Agustín Palavecino, solicitado por el entrenador.

La entidad de La Banda pagará 2.65 millones de dólares por la mitad de su pase: 35 por ciento ahora y el resto a partir de junio. La otra mitad pertenece a Platense que retornó a la primera división del fútbol argentino, después de 22 años.

Por su parte, Héctor David Martínez expresó su deseo de volver al club luego de una buena temporada en Defensa y Justicia en la que se consagró campeón de la Copa Sudamericana.

“River es el más grande de Argentina y del mundo. Viví ahí, es hermoso, no tengo dudas que si me llega la oportunidad no voy a dudarlo porque tengo las ganas de jugar con la banda. Si bien jugué un partido, quiero aprovecharlo un poco más, me gustaría volver”, manifestó el defensor en declaraciones brindadas a Marketing Deportivo y su llegada también está apalabrada.

El Halcón había adquirido el 50% del pase en 900.000 dólares y estaba a punto de venderlo al Atlanta United, pero River alzó la mano y pidió su repatriación, para lo cual abonaría 1.200.000 USD para recuperar la totalidad de la ficha. Tal fue el nivel exhibido en Florencio Varela (41 presencias y dos conquistas) que está siendo observado por Eduardo Berizzo para citarlo a la selección de Paraguay (más allá de que nació en Argentina, tiene vinculaciones familiares con aquel país).

Las nombradas operaciones, sumadas a las extensiones de los contratos de Franco Armani, Matías Suárez y Gonzalo Montiel le inyectan tranquilidad a Gallardo, más allá de que sabe que algunas piezas emigrarán, como sucedió con Sosa. Así, buscará seguir dándole brillo a un ciclo que lleva seis años y medio y en el que apunta a continuar dando batalla en cada competencia.

La venta del mediocampista al Atlanta United de la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos, que se firmará a la brevedad por seis millones de dólares, y la próxima salida de Ignacio Fernández a Atlético Mineiro de Brasil, le darán a River el dinero necesario para continuar con los deseos de reforzar a un equipo que quiere volver a ganar la Copa Libertadores. En este contexto, los nombres del joven Alex Vigo, de Colón de Santa Fe, y José Paradela, de Gimnasia y Esgrima La Plata, se presentan en el horizonte del Millonario.

