Se llevó a cabo este jueves 7 de septiembre, la Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Eldorado (CDE), bajo el Acta Nº 2.037 del Período Legislativo 2023.

La Sesión, que se desarrolló en el Recinto del Deliberativo, fue presidida por la titular del Cuerpo, Dra. Lorena Cardozo y contó con la asistencia de los Concejales; Téc. Bernardino Bobadilla, Dr. Augusto Daniel González, Dr. Sebastián Tiozzo, Téc. Agueda De Las Nieves Saenger, y Dr. Mauricio Acevedo Leal.

Los ediles aprobaron el Proyecto de Ordenanza que ratifica el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Municipalidad de Eldorado y el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SiPTeD), aprobado por Resolución Administrativa N° 5.600/A/2.022, que como Anexos forman parte integrante de la presente.

Asimismo, aprobaron el Proyecto de Ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el Convenio de Cooperación con el Sistema Provincial de Teleducación y Desarrollo (SiPTeD) que como Anexo forma parte integrante de la presente.

A continuación, se aprobaron los siguientes Proyectos de Resolución:

• No hacer lugar a la solicitud del Sr. Lorenzo Cardozo, obrante en el Expediente N° 003 – Letra C – Folio 136 – Año 2.023, por los motivos expuestos en el considerando de la presente Resolución.

• No hacer lugar a la solicitud de la Sra. Sofia Charcruk, obrante en el Expediente N° 010 – Letra C – Folio 109 – Año 2.022, por los motivos expuestos en el considerando de la presente Resolución.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, proceda a realizar los trabajos de acondicionamiento general (cuneteo, perfilado, entoscado y/o asfaltado) de la calle Panambi, tramo comprendido entre las calles Picada 1 Rivadavia y Corpus, de nuestra Ciudad.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, proceda a realizar los trabajos de acondicionamiento general de la calle Vicente López y Planes -tramo comprendido entre Picada Maestra Avenida San Martín y calle Suiza- del Barrio Las Lomas del Km. 9 de nuestra Ciudad.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, proceda a realizar los trabajos de acondicionamiento general de la calle Las Heras, tramo comprendido entre las calles Suiza y Del Maestro, de nuestra Ciudad.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del Área que corresponda, informe al Concejo Deliberante de la Ciudad de Eldorado, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles desde la recepción de la presente Resolución, información referente a la cancelación del Desfile “Paseo de los Inmigrantes”.

Posteriormente, aprobaron los Concejales el Proyecto de Declaración de Interés Municipal de la participación de los alumnos Aylen Nicole Vázquez y Samuel David Cáceres en la Feria de Ciencias y Tecnología (nivel escolar, zonal y provincial) en sus Ediciones 2.022 y 2.023, como así también el Proyecto de Investigación presentado y que lleva la denominación de “Generador Bio-eléctrico”.

Además, aprobaron el Proyecto de Declaración de Interés Municipal a los “Esquemas Gimnásticos y Aeróbicos de las Olimpiadas Estudiantiles 2.023”, a realizarse en el mes de septiembre, en la cancha del Club Sportivo Eldorado del Km. 6 de nuestra Ciudad.

RECONOCIMIENTOS

En el transcurso de la presente Sesión Ordinaria, se entregaron Certificados a los estudiantes que completaron sus Prácticas Profesionalizantes. Un evento significativo que destaca la importancia de la formación práctica y el compromiso de nuestra Institución con el desarrollo profesional de los estudiantes.

Así, alumnos de las Escuelas Provinciales de Educación Técnicas N° 6 y 54, recibieron sendos Certificados. Celebramos el éxito de estos alumnos y reconocemos el apoyo de los profesores, tutores y mentores que los ayudaron durante sus prácticas.

HOMENAJES

En el apartado décimo tercero del Orden del Día, homenajes, solicitó hacer uso de la palabra el Concejal González para recordar que este año, “se cumplen 40 años del retorno a la democracia en la Argentina. Un término muy significativo considerando nuestra historia. Se ha logrado una continuidad de gobiernos democráticos única, por primera vez en la historia. Y es bueno recordarlo porque suelen aparecer algunas voces que directa o solapadamente hacen reivindicaciones de los gobiernos militares, como se ha visto en los últimos días. Por eso no debemos dejar de recordar las fechas significativas que han marcado y logrado la consolidación definitiva de la democracia como forma de vida del Pueblo Argentino”, expresó.

La fecha a la cual hoy quiero referirme, continuó, “es la del 6 de setiembre de 1930, cuando se produjo el primer golpe militar a un gobierno constitucional, que fue el de Hipólito Irigoyen, asumiendo por la fuerza el General Uriburo.

Es importante destacar que este proceso también contó con otras participaciones de importantes referentes políticos, como el entonces joven Capitán Juan Domingo Perón”, leyendo seguidamente a un párrafo del libro Vida de Perón, una autobiografía recopilada por Enrique Pavón Pereira, publicado en 1965, donde se aprecia una fotografía de la época, exhibida como fundamento de lo expresado.

“Así que mi reivindicación a los hombres de la Democracia y un llamado a que siempre esté presente la democracia, ratificando el Nunca Más” (a los golpes militares), finalizó.

Seguidamente el Concejal Tiozzo, se sumó a las expresiones de su colega, agregando: “quiero hacer público mi rechazo enérgico, firme, contundente, a este acto reivindicativo de los genocidas de la última dictadura militar por parte de una candidata a vicepresidente, la Sra. Villarreal; lamentable.

Uno de los acuerdos de esta democracia, fue el consenso social de que hubo terrorismo de estado. Donde mediante un sistema planificado se orquestó la tortura, muerte, desaparición de ciudadanos y robo de bebés. No fue una guerra (teoría de los dos demonio). Y cuando pareciera ser que esa parte de la historia está saldada, vienen personajes a reivindicar a genocidas condenados por la justicia por delitos de lesa humanidad. Esos juicios son un ejemplo para el mundo entero. Es repudiable que se usen instituciones como la Legislatura de Buenos Aires para reivindicar estos hechos.

Es vital seguir profundizando el ejercicio de la memoria para que esto nunca más suceda. Hubieron más de 500 robos de bebés. Se preguntó: en qué guerra estuvieron las Fuerza Armadas con esos bebes recién nacidos, en qué cabeza cabe tirar a las personas desde los aviones?. Los integrantes de las Fuerzas Armadas, sin embargo, sí tuvieron la oportunidad de tener un juicio y derecho a defensa.

Dónde están esos 400 bebés que aún no aparecieron. Como se puede hablar de libertad, si ni siquiera se puede tener libertad de identidad. La verdad es que mover esas páginas de nuestra historia, da escalofríos. En que fallamos, si esta candidata a vicepresidente, con esas características, fuera elegida por el pueblo para llegar al gobierno, amplió.

Finalmente recordó que hace unos días se cumplió un año del intento de magnicidio a la actual Vicepresidenta de la Nación, producto de los discursos de odio naturalizado en la sociedad. Necesitamos defender la democracia porque los responsables intelectuales de las dictaduras militares están libres y vemos con preocupación el odio que se está instalando. Todavía estamos a tiempo de que el odio no nos carcoma como sociedad. Estamos a tiempo de reivindicar que el pueblo argentina ya dijo Nunca Más al terrorismo de Estado. Debemos en la diferencias seguir forjando una Nación mejor”, finalizó.

Habiéndose cumplido con el Orden del Día, y no habiendo otro tema a tratar, con el arrío del Pabellón Nacional, se dio por finalizada la presente Sesión Ordinaria.

