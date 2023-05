El concejal por el FDT, Sebastián Tiozzo habló sobre cómo viene trabajando el Concejo Deliberante de Eldorado.

Uno de los temas pronunciados en los últimos días es el transporte, ya que recientemente la firma ha cambiado de propietarios y el edil reclama la falta de comunicación oficial: “tengo disconformidad y conversando con pares veo que ellos también ya que al cambiar los dueños de la empresa, el CDE que controla este tipo de servicios, no recibe ninguna notificación oficial, es algo que nos causó un malestar, cuando vimos anuncios de ex dueños y nuevos, nos enteramos como todos y eso generó molestias enormes por falta de seriedad y responsabilidad sobre todo una empresas que tienen experiencia, no es algo nuevo, no puede decir que no puede avisar por no saber que se tenía que hacerlo”.

“Pedimos informes extensos para que nos informen quienes son, como se manejan, como figura esto, fue falta de seriedad enorme. Nosotros necesitamos saber que planes tienen a futuro, como trabajarán de aquí en adelante porque en los últimos días recibimos reclamos y preguntas” señaló.

“Quiero aclarar que en 2025 se llamará a licitación el servicio, esto que paso, no cambia nada porque para el 2025 tenemos que trabajar en esto” expuso.

Asimismo hizo hincapié en que “hay muchas ordenanzas aisladas y servicios que no fueron establecidos en ningún momento. Ahora habrá que hacerlo porque estamos en víspera de trabajo; la nueva licitación, será el CDE el que debe enfocarse plenamente en esto y garantizar que quién esté a cargo sea una empresa que garantice el buen servicio”.

Por otra parte, antes del cambio de responsables de la firma, se hablaba de un pedido de aumento del precio del boleto único, no obstante el expediente no fue tratado: “Hay pedido cada mes, la empresa pide pero no pone valor que lo establecen con contador, especulación de cifras y demás cuestiones. El ultimo dictamen pedido hace meses de 100 pesos el único y 70 sube, que no se trató porque faltaban informes de subsidios que tienen que venir de gobierno. Hay que aclarar que el 80% de sus ingresos son subsidios y solo el 20% la recaudación por el cobro del boleto, cuando el subsidio se atrasa genera un gran inconveniente de ingreso, no es el boleto la causante. Hay municipios que sobrepasan los 100 pesos, otros mantienen en 60, los subsidios permite a la gente pagar estos precios porque debería estar más de 500 pesos pero hay un reclamo constante de que falta subsidios y hay que trabajar en el tema”.

Por otro lado, avanza la creación de la Comisión de Transición de Gobierno en la localidad de Eldorado que fue establecida por la Ordenanza N° 010/2021 y prevé que en caso de que asuma un intendente distinto al que ejerce las funciones, se reúnan actuales funcionarios con representantes del nuevo intendente electo, con el objetivo de lograr un traspaso ordenado del poder.

Ya están nombrados los representantes del actual y futuro ejecutivo pero aún resta saber quiénes serán los integrantes del Concejo Deliberante que según la normativa sería uno de la mayoría y otro de la minoría: “Hoy al mediodía hable con la presidenta, le pregunte y ella todavía no tenía ningún pedido oficial del Ejecutivo para asignar a quien iría, aún no recibimos la invitación siendo que ya todo está preparado, eso causa disconformidad. Propuse que si bien en la creación de la ordenanza había 2 fuerzas, ahora hay 3 y hay que ver de qué maneras las 3 puedan estar representadas”.