Si bien en Misiones se organizan fechas amistosas para encuentros de jeeps y trilleros de motocross, se viralizaron videos de trillas jeeperas en el monte misionero. Referentes ambientalistas advierten que la actividad “es inadmisible” debido al daño ambiental que genera al destruir la vegetación y contaminar los cursos de agua.

“Es una actividad que hace mucho tiempo estuvo en auge y después fue disminuyendo de alguna manera. Pero hay otra cuestión: en Brasil ha crecido mucho este tipo de actividades y ha contagiado a Misiones”, indicó el integrante del Frente Ambientalista Kaapuera, Raúl “Rulo” Bregagnolo. También remarcó que “el impacto ambiental que genera la presencia de vehículos que remueven el lecho de los arroyos es muy grande”.

En este sentido, cuestionó que “a esta altura de la existencia, cuando el planeta se está calentando, cada árbol tiene un valor importantísimo y cada uso de agua es significado de vida, no debería admitirse más este tipo de actividades”. A su vez, hizo hincapié en que estos grupos trilleros “hacen una remoción de ese ecosistema que termina no sólo ensuciando el agua, que es lo que se ve, sino destruyendo las huevas de los peces, generando ruidos molestos con la ruptura de vegetales y no consideran el daño que hacen a la familia agraria que vive aguas abajo”. “Es como el desafío contra la naturaleza, no el deseo de disfrutarla”, analizó.