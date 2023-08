Robaron una motocicleta de una vivienda ubicada en el barrio Gildi del kilómetro 2 en la noche del jueves.

El dueño de la Motomel 200cc color gris y rojo (Patente número 710HYW), presume que actuaron entre dos delincuentes para llevarse el rodado y, otro detalle aún más llamativo es que le dieron comida con alguna sustancia para dormir a los perros.

Ramón Pereira dueño de la moto que, “antes de la tormenta escuché que los perros estaban malos afuera, salí a mirar y no pasaba nada, después entre cuidar a mi bebé que estaba llorando e inquieto me dormí junto a mí hijo y no escuché más nada, porque los perros de golpe se tranquilizaron”, explicó.

El cansancio del hombre y la tranquilidad de la noche, sin los ladridos de los canes le dieron un sueño profundo al dueño de casa, sin esperar que lo peor sucedía afuera. Delincuentes se llevaron la Motomel 200cc de color gris/rojo. Y a primeras horas de este viernes, Ramón al darse cuenta del faltante, recorrió su domicilio y halló restos de comida, entre huesos, verduras y alguna sustancia que la policía investiga por estas horas, ya que la denuncia fue realizada en sede policial.