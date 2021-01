Durante 60 días no se exigirá la VTV en Misiones y pondrán un sistema de turnos online

El gobierno de Misiones dispuso la suspensión por dos meses la exigibilidad de la Verificación Técnica Vehícular (VTV) y se instruyó a la Policía de Misiones para que junto a los talleres de revisión se instalen sistemas de turnos online para los usuarios.

El decreto, con fecha del 20 de enero y firma del secretario de seguridad de Misiones Pedro Marinoni, indica que se suspende «por el plazo de 60 días la exigibiliad de las verificaciones técnicas vehiculares (VTV) de la provincia de Misiones, a partir de la fecha del presente decreto»

Además, en otro pasaje, se insturuye a la Policía a que en conjunto con los talleres se instale un sistema de turnos online para evitar las largas colas que desde hace meses se forman en las puertas de los talleres de varios puntos de la tierra colorada.

En los argumentos se esgrime que una vez reabiertos los talleres, que habían estado cerrados por la pandemia del Covid-19, «los mismos han colapsado en la atención al público, por lo que deviene necesario tomar medidas que organicen la atención al público».

De acuerdo a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial 24.449, la VTV es obligatoria y puede ser requerida en cualquier control de tránsito. Aquel conductor que circule con un vehículo que no haya aprobado ni haya sido evaluado su rendimiento, comportamiento o estado general por una planta verificadora, se considera un infractor de tránsito y le cabe una sanción.

En aquel momento, en una recorrida por la zona de talleres, los conductores plasmaron su malestar al tener que esperar por largas horas para ser atendidos, teniendo que dejar de lado otras actividades para poder obtener la oblea que da cuenta del buen estado general del vehículo. Entre las quejas pidieron más agilidad para ser atendidos, sistema de turnos y más lugares donde poder hacer la verificación.

“Estoy acá desde las 9.30, hace más de dos horas y encima cierran un rato para comer así que estoy cruzando los dedos para que me toque antes”, contó Miriam mientras esperaba que la atiendan.

“Hay gente que viene a las 3 de la mañana a hacer la fila, pero yo no me animo por la inseguridad. Tienen que ver la forma de que sea todo más ágil porque todos los años es lo mismo y con estos calores hay que hacer la fila bajo el sol. Son dos lugares nada más para la cantidad de autos que hay en la ciudad. La revisión del auto es rápida pero se tarda mucho en el papeleo”, agregó molesta.

En la capital misionera, el parque automotor en condiciones de circular ronda los 150.000 autos y los dos únicos espacios para hacer el trámite trabajan a de lunes a sábado para poder cumplir con la incesante demanda, que no se detiene en ninguna época del año.

“Venía preparado para esperar mucho, hace tres horas estoy en la fila. Vengo acá porque el otro taller me queda muy lejos, pero creo que deberían haber más lugares para hacer la VTV”, dijo por su cuenta Rubén en el taller de avenida Alicia Moreau de Justo y Quaranta.

Segunda vez

Otro conductor que dio su testimonio explicó que era la segunda vez que acudía porque el martes “empecé a hacer la fila y me dijeron que el cupo ya estaba completo, así que tuve que volver de nuevo. Pero, bueno, no queda otra y hay que hacer el trámite. Ahora son las 11 de la mañana y me dijeron que me van a atender a la tarde recién”, comentó resignado.

Las filas que se forman a diario arrancan generalmente a la madrugada y a veces duran hasta cinco horas y llegan a tener hasta tres cuadras de largo. La atención es de 8 a 16 por orden de llegada, pero con cupos que se completan rápidamente.

“Hoy cuando llegué ya había dos cuadras de gente esperando y ahora me dijeron que estoy para el turno de la tarde, así que tengo que seguir esperando. Hay que tener paciencia, no queda otra. Pero para mí tendría que haber dos o tres talleres más porque la ciudad creció mucho y esto no da abasto”, sostuvo Francisca Franco desde su vehículo.

Otro pedido para organizar la atención fue “dar turnos online, así uno se puede organizar y no viene a perder tantas horas. Soy la última antes de que corten al mediodía. Pero hay mucha gente todavía esperando”.

Cuadro tarifario

El precio vigente es de 1.300 pesos para autos de uso particular o automóviles pequeños, las camionetas abonan 1.500 pesos, los remolques y acoplados para vehículos medianos y semi medianos pagan 1.310 pesos y los vehículos comerciales (remises, taxis y transportes escolares), 1.150 pesos.