El entrenador de Polonia, Czeslaw Michniewicz, destacó ayer que el trascendental partido entre las selecciones de Argentina y Polonia no es un “enfrentamiento entre Messi y Lewandowski”.

“Ya tengo pensada la alineación, pero todavía tenemos una sesión de entrenamiento por delante y ahí veremos”, dijo en conferencia de prensa.

Michniewicz, de 52, años fue preguntado sobre el duelo estelar entre Robert Lewandowski y Lionel Messi, en un recuerdo de sus duelos cuando el argentino militaba en Barcelona y el polaco en Bayern de Munich.

“Sobre este cara a cara, creo que cuando vimos el sorteo y nos tocó Argentina, todo el mundo esperaba este partido por ese duelo. Pero hay que recordar que esto es un Polonia-Argentina, no es un Leo Messi contra Robert Lewandowski. Son dos jugadores fabulosos, pero no voy a decir quién es el mejor, no toca eso aquí”, apuntó el técnico.

Polonia es una de las tres selecciones, junto a Marruecos y Brasil, que aún no han recibido un solo gol en la Copa del Mundo.

“Estoy muy contento con nuestros partidos, sobre todo en la fase defensiva, eso es muy importante en esta clase de torneos. Hemos cometido errores, pero pocos y no hemos encajado. Todos los jugadores han estado muy bien, no sólo el portero”, admitió el entrenador.