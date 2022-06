El futbolista colombiano se había presentado el jueves pasado a una entrevista con una médica en el marco de la causa en la que está imputado por abuso sexual. Dieron a conocer los resultados de la pericia de Sebastián Villa.

Este lunes se dieron a conocer los resultados de la pericia psiquiátrica a la que se sometió el futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa en el marco de la causa en la que está imputado por abuso sexual.

Según el informe de la médica que lo entrevistó, el colombiano presenta “una personalidad normal” y “puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”. Esto implica que es imputable y que está en condiciones de ser llamado a prestar declaración indagatoria.

Villa se presentó el jueves pasado en la Fiscalía de Lomas de Zamora para ser sometido a una pericia psiquiátrica, en el marco de la imputación en la causa por abuso sexual que pesa en su contra. El delantero colombiano llegó a las 10.30 junto a su abogado e ingresó al recinto por una puerta lateral. Ya en el lugar, fue evaluado por una médica que realizó el “examen psiquiátrico pormenorizado”.

Lo resultados de la pericia psiquiátrica de Sebastián Villa

a) En el caso del imputado de autos se observa una personalidad normal, no se observan rasgos psicopáticos o psicosis. b) No presenta patología psiquiátrica o trastornos mentales.- c) No padece ninguna enfermedad o trastorno mental que implique alguna perturbación en el grado de consciencia o afectación de la autocrítica y heterocrítica en el momento de la entrevista. d) No resulta peligroso para sí o para terceros en forma inminente, puede comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. e) Juicio y criterio de realidad conservado, con consciencia de situación, sin patologías psiquiátricas por lo que puede declarar sin perjuicio de su bienestar psicofísico.

ADVERTISEMENT

Qué puede pasar con Sebastián Villa tras la pericia

Los resultados del examen psiquiátrico arrojan que Sebastián Villa es imputable, por lo que puede ser citado por la Justicia para prestar declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está imputado.

Qué podría declarar Villa en caso de ser citado a indagatoria

El abogado de Sebastián Villa, Martín Apolo, rompió el silencio y por primera vez habló de la causa en la que el delantero de Boca fue imputado por abuso sexual. “Me dijo que el hecho no existió, que fue sexo consentido”, dijo en eltrece.

“Sebastián y la denunciante nunca fueron pareja, quiero aclarar. Cuando hablé con él me dijo que nunca pasó lo que dice la denuncia, me dio su versión de los hechos, y los hechos no existieron. Me explicó que fue sexo consentido”, contó.