La Policía de Misiones detuvo a dos hombres por amenazas y además, secuestraron un arma de fuego. Fueron en dos procedimientos realizados ayer, en las localidades de 25 de Mayo y Jardín América.

En un domicilio del barrio Hermoso de Jardín América, personal dependiente de la Unidad Regional IX, arrestó a un joven de 18 años y secuestró un revolver calibre 32 largo con municiones. El joven, estaría vinculado a un hecho de amenazas hacia su vecino de 27, que se instruye en el Juzgado de Instrucción 2 de la localidad, por lo que fue alojado en sede policial a disposición de esa Magistratura.

En tanto que, en la localidad de 25 de Mayo efectivos de la seccional local, detuvieron a una persona vinculada a un hecho de amenazas hacia un hombre de 53 años, domiciliado en Picada El Salto.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia.

Puerto Piray: hacían ruido con el escape de una moto y un vecino los corrió a tiros

En la madrugada del 26 de mayo en Puerto Piray, un hombre habría corrido a tiros a jóvenes que hacían ruidos molestos con el caño de escape de una motocicleta.

El hombre, cuyo domicilio se ubica sobre la calle Marcos Paz, habría salido con un arma de fuego, a disparar a dos jóvenes, cansado de que los mismos se la pasaran divirtiéndose con el escape libre de una moto.

Según informó la Policía de Misiones, los jóvenes fueron identificados como Marcelo Andrés S. de 21 años y Carlos Agustín B de 24, quienes se encontraban al momento del ataque en la esquina de la feria franca, ubicada en la Calle Santa Ana esquina Avenida Marco Paz, del Barrio Unión.

En declaración testimonial, una joven, identificada como Ludmila brindó su versión de los hechos. La misma dijo que en la madrugada de hoy, se encontraba en compañía de los dos jóvenes. Al salir del Pool “Frigio”, en horas de la madrugada de hoy, se encontraban circulando, a bordo de dos motocicletas, en inmediaciones de la Feria Franca.

En un momento dado, se detienen sobre la calle en cuestión, debido a que la motocicleta de uno de los jóvenes no funcionaba correctamente. En ese instante vio a un hombre parado sobre la vereda apuntando con un rifle en dirección hacia ellos y les disparó.

“Cuando nos íbamos, mi novio (uno de los jóvenes atacados) me dice que sintió una electricidad, pensando que le había pateado la moto. Le comenzó a faltar el aire y cuando nos dimos cuenta tenía sangre en la espalda. Me comunico con Andrés (el otro joven herido) para saber si estaba bien y él me responde que tenía una herida en la cabeza y que estaba sangrando mucho”.