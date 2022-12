Lo informó la Policía de Misiones en horas tempranas de este viernes. Se trata de Agustín D. R. de 24 años acusado de agredir, violar y enterrar viva a su pareja de 17 años

Efectivos de la Policía de Misiones informaron que finalmente se concretó la detención del sospechoso de intento de femicidio en la localidad de Itacaruaré.

Se trata de Agustín D. R. de 24 años quien fue aprehendido en la provincia de Entre Ríos y quien está acusado de agredir, violar y enterrar viva a su pareja de 17 años.

El hombre huyó luego de que la víctima, Soraya, pudo escapar y acudir a casa de su familia, donde vive la acompañan con la conmoción del momento tras el episodio.

La joven contó: «Nosotros estábamos bien el día que me hizo esto, me pegó poquito. Al otro día él tomó una tableta entera de pastillas de clonazepam. Yo vi que la cara de él estaba cambiando y ahí empezó. Yo le decía que era por la pastilla que se puso así, me hizo tomar dos y ahí me llevó al monte, atrás del gallinero. Yo gritaba pero nadie estaba cerca de nosotros, no había vecinos nada”.

“No me acuerdo muchas cosas por la pastilla esa que te hace perder la cabeza”, manifestó y continuó: “Me golpeaba, me tiraba contra las cosas, me marcó con varas, me hizo cavar un pozo pero se hizo de noche entonces iba a seguir al otro día. Él quería que me meta en el pozo, me puso en el pozo y me tapó toda mi cara con un montículo de tierra. Yo tapando mi cara con las manos no aguantaba más. Moví las manos para arriba y desparramé la tierra”.

“Yo salí del pozo y él me mandó a limpiar la casa. Ahí yo hice eso, me bañé, me dormí y él también se durmió pero no durmió bien. Al otro día él se cayó contra el suelo, no podía más por las pastillas. Ya era de día cuando él se había caído. Las pastillas le dieron sueño entonces le puse agua para que se bañe y salí. Justo venía un muchacho por la calle, yo le hice señas y el muchacho dijo ‘subite rápido’. Se ve que él (Agustín) escuchó la moto llegar y salió con una piedra por eso me bajé de la moto y de ahí salí corriendo para el monte atrás de la casa. Él no vio para donde yo corrí”, explicó.