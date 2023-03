Tras darse a conocer el informe contable elaborado por el Ministerio de Hacienda de Misiones que refleja el crecimiento de las distintas líneas que forman parte de los Programas Ahora, el diario Ámbito destacó el crecimiento en su facturación.

En base a los datos aportados por el Ministerio de Hacienda, durante 2022 los Programas “Ahora” generaron ventas mensuales por aproximadamente $2.000 millones, lo que representa un aumento del 166% con respecto a 2021, cuando era de aproximadamente $600 millones mensuales. Este dato de 2022 es un salto cuantitativo enorme, con respecto a los años anteriores. Desde la vigencia de esta iniciativa (lanzados en 2016 por el actual Diputado Provincial Hugo Passalacqua y candidato a Gobernador por Misiones en las próximas elecciones), las ventas a través de esta herramienta aumentaron 1584% tomando como base al año 2019 de pre pandemia, es decir un año con normalidad de actividades comerciales.

El acumulado de ventas totales realizadas en todos los programas activos hasta noviembre del año pasado muestra que los mismos movilizaron operaciones por $18.348.412.247, lo que representa un crecimiento del 166% con respecto a las ventas realizadas en 2021.

Cronología del aumento del uso de los Programas “Ahora”

⦁ El año 2019 tuvo ventas totales anuales por $1.412.569.444.

⦁ En 2020 el crecimiento fue del 40% ($1.980.529.730);

⦁ En 2021 las ventas totales fueron por $8.942.591.456, lo que representó un crecimiento de 351,53% con respecto a 2020.

⦁ En 2022 con la proyección del cierre anual arrojan ventas por más de $20.000.000.000.

En resumen, en el transcurso de 4 años, los Programas Ahora incrementaron 13 veces su facturación total anual, de los $1.412 millones que movilizaron en 2019 a más de $18.300 millones a noviembre de 2022.

Las líneas que más crecieron fueron Ahora Feria (+581,10%), Ahora Misiones +21% (+333,55%), Ahora Patente (+122,02%), Ahora Mujer (+108,75%), Ahora Patentamiento (+86,28%), Ahora Estudiantes (+52,99%), Ahora Gastronomía (+36%), Ahora Misiones (+33,88%) y Ahora Turismo (+27,48%).

Los programas que mayor volumen de operaciones registraron fueron Ahora Misiones, con un promedio aproximado de ventas mensuales de $230 millones de pesos; Ahora Misiones +21%, con un promedio de ventas cercano a los $550 millones de pesos, y Ahora Canasta, con alrededor de $250 millones de ventas mensuales en promedio.

Actualidad y Vigencia de los Programas

El gobernador, Oscar Herrera Ahuad y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, firmaron el acta de intención de la prórroga de los programas Ahora Misiones +21, Ahora Canasta hasta el 31 de marzo. No obstante, los Programas Ahora Misiones, Mascota, Gastronomía, Feria, Mujer, Pan, Carne, Estudiantes, Gas (ver días programados por localidades), Turismo, Bienes Durables y Patentamiento están vigentes hasta el 30 de junio de 2023.

Por otra parte, El REVENTÓN entrará en vigencia el jueves 30 de marzo hasta el 1º de Abril. Podrán hacerse compras en hasta 6 cuotas sin interés con un límite financiable de hasta $132.000 en indumentaria, textiles, calzado, electrónica, juguetes, cubiertas y repuestos de autos y motos, deportes, librerías, hogar, muebles, hoteles, hosterías y restaurantes, entre los principales. Y compras en hasta 12 cuotas sin intereses con un límite financiable de hasta $ 264.000 para la compra de motocicletas, electrodomésticos, materiales y herramientas de construcción, colchones y muebles.

Asimismo, Ahora Textos permanece vigente todos los jueves y viernes desde el 2 de marzo hasta el 31 de marzo 2023. Mientras que Ahora Patente está vigente hasta el 31 de diciembre de 2023, todos los días con 1, 3, 6 o 10 cuotas sin interés.

Esta herramienta que se amplía cada vez más para cubrir las necesidades y requerimientos del núcleo familiar misionero sigue demostrando el real beneficio integral que aportan a las familias y a los miles de comercios adheridos a uno o más programas, los cuales aumentan su facturación, le dan rotación y volumen de mercadería permitiendo al comprador misionero no solo acceder a beneficios o descuentos sobre productos actuales, vigentes o de temporada y no como liquidaciones aisladas para que el comerciante se desprenda de volúmenes tóxicos o los “fuera de temporada”, además de contarlo como un beneficio diario en la canasta familiar. En este contexto de inflación acelerada, herramientas de este tipo son acciones constantes y palpables que emplea un gobierno consciente para amortiguar un contexto nacional que compromete a todos,

*Para conocer los programas vigentes y comercios adheridos ingrese aquí.