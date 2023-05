En los últimos días, se conocieron una serie de despidos en la Cooperativa de Electricidad de Eldorado. Tres de los trabajadores desafectados de sus tareas aluden que la decisión es “una persecución política”

Mirta, encargada del Museo Cooperativo, dio a conocer que este último martes recibió una carta documento confirmando su despido. Ante esta situación, solicitó explicaciones sobre la decisión de desafectarla de su puesto laboral sin aviso pero aseguró que no recibió respuestas.

“La carta documento no especifica el motivo de mi despido, tampoco nadie me dio un aviso previo. Me siento triste porque soy una persona que nunca fallé en mi trabajo, nunca presenté ni siquiera certificado médico ni hice perjuicio a la empresa, sino todo lo contrario, siempre colaboré. El museo es mi segunda casa” expresó Mirta, quien además agregó que hace 16 años se desempeñaba en el museo y en el último tiempo fue designada como encargada, debido a la licencia médica de su jefa.

En este sentido, Mirta afirmó que “Yo también trabajo en política hace 40 años. Nosotras hacemos campaña de miércoles a domingo trabajando en el museo y hablando bien del mismo”

Por su parte, Alcides, otro de los despedidos, precisó que le ocurrió lo mismo que Mirta “No nos sorprende lo que hace quienes están al frente de la Cooperativa. Hace más de 11 años que estaba en planta temporaria, luego ingresé a la fábrica de postes y después como encargado de mantenimiento. Siempre fue intachable en mi trabajo pero no les respondí políticamente” manifestó.

Carlos Duarte, otros de los empleados despedidos, relató que “Fue un despido arbitrario por medio de la persecución política que es sumamente injusto. Espero que el INAES logre una intervención para el bien de los socios. Nunca me alinee a la política de la cooperativa y ese fue el motivo de despido. Trabaje durante 6 años como vigilancia y después pase a planta 2 años”