A días de cumplir 78 años de brindar servicios a la ciudad, la Empresa de Transporte de Colectivos de Eldorado (Etce) cerró todos los acuerdos y dejó de pertenecer a la tradicional familia Tiemesmann y Arenhardt, cuyos herederos venían administrando hasta el momento.

Tras varios desfasajes en la economía empresarial, los propietarios debieron poner a la venta la empresa y tras una serie de procesos administrativos –entre ellos el balance económico que no dio buenos resultados- pasó a ser parte de la firma Kenia del grupo Horianski.

Diego Giménez, chofer y delegado de UTA en ETCE habló sobre la transacción y detalló que si bien no hay cambios anunciados, se esperan algunas modificaciones; “el boleto familiar en realidad nos permitía el dueño anterior, no hay una ley que rige sobre el viaje gratis del círculo familiar, en cualquier parte ellos deben abonar. El que goza del privilegio era el personal de la empresa, fue un gesto del dueño anterior, no sabemos si los nuevos administradores podrían hacerlo. Habían muchos beneficios que adquiría el usuario como funerarios, escolares, entre otros que no sabemos si seguirán”.

Comentó que “el lunes nos reunimos y veremos como plantean, hasta ahora todo sigue igual”.

Asimismo, anunció que se ha normalizado el inconveniente salarial por lo que se garantiza el servicio al menos hasta el 5to día hábil del mes próximo: “han cobrado los 4choferes sus sueldos por lo que el servicio es normal. Percibieron sus salarios los 4 choferes de Eldorado como también los de Wanda que había más y eran de la misma empresa”.