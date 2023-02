Soledad Gómez, madre de Juan Antonio Gómez Da Silva, paciente electrodependiente, denunció que la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (Ceel) no le brinda los derechos establecidos en la ley que garantiza los derechos de los pacientes con electrodependencia.

A pesar del marco legal vigente, Gómez cuenta: “En agosto de 2022 presenté todos los papeles necesarios para ser contemplada dentro de la ley, sin embargo la Ceel no me da respuestas. La energía se corta a cada rato y por eso es necesario que me provean de un grupo electrógeno para garantizar la salud de Juan, pero me dicen que no es responsabilidad de ellos”.

Juan Antonio es un menor que padece diabetes, obesidad mórbida, malformaciones de huesos y cardiopatías, que le producen obstrucciones en las vías respiratorias por lo que requiere un respirador artificial de manera permanente que, al producirse cortes de luz, no puede ser utilizado.

“Los médicos ya me dijeron que cuando hay cortes de luz prolongados hay que llevarlo al hospital, pero no tengo como llevarlo”, expresó la madre.

“Cuando se corta la luz se desespera porque él quiere respirar Otro de los incumplimientos en los que incurre la Ceel es en cuanto a lo establecido en la gratuidad del servicio. Pese a haber presentado toda la documentación (inscripción en el Registro de Electrodependientes, historia clínica de Juan Antonio en la que se detallan las enfermedades que padece), desde la Ceel desconocen la situación y le reclaman a Soledad una deuda desde agosto de 2022 hasta febrero del presente año

“Me mandaron una factura diciendo que yo debo 157 mil pesos desde agosto”, señaló

De acuerdo a la madre, el costo del grupo electrógeno sería de alrededor de 102.000 pesos.

Desde la Ceel culpan a Energía de Misiones Sociedad Anónima por los cortes de energía y explican que un gran número de ellos se debe a deficiencias en la prestación de la empresa provincial de energía.

Sin embargo, la ley nacional 27.351 es clara en su artículo 6º: “La empresa distribuidora (en este caso, la Ceel) entregará al titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado, sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades conforme los preceptos establecidos en el artículo 1° de la presente ley”.

La Provincia de Misiones se halla adherida a esa norma nacional mediante la ley provincial XIX-N° 66, a la que a su vez se adhirió el municipio de Eldorado mediante la ordenanza 001/2022.

La ley misionera fija que como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud Pública de la provincia, encargado de “gestionar los beneficios de la presente ley ante la empresa eléctrica de la jurisdicción que corresponda”



La norma

La ley nacional Nº 27.351 establece diferentes beneficios y derechos que tienen los pacientes electrodependientes. Entre ellos, los más importantes son que el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud tendrá garantizado en su domicilio el servicio eléctrico en forma permanente.

También que el titular de una cuenta de servicio del hogar donde habite una persona electrodependiente por cuestiones de salud gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público de provisión de energía eléctrica, y la empresa distribuidora entregará al titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado como electrodependiente por cuestiones de salud, previa solicitud, un grupo electrógeno o el equipamiento adecuado sin cargo, incluyendo los costos de funcionamiento asociados, capaz de brindar la energía eléctrica necesaria para satisfacer sus necesidades.