Aunque no se vea reflejado en las estadísticas oficiales, en las últimas semanas se hace evidente un incremento de casos de dengue en Misiones. Dos parámetros sirven como indicadores: la constante demanda en los laboratorios privados de los test de diagnóstico y el promedio de 50 bloqueos sanitarios semanales que realiza la Municipalidad de Posadas .

Ayer, por ejemplo, hubo operativos de fumigación y descacharrado en la zona de Itaembé Miní y barrios de la zona sur de la capital misionera.

Lejos está, no obstante, la situación actual de lo vivido en la epidemia de 2019-2020 en que la provincia cerró sus registros con 11 mil casos confirmados y la circulación de tres de los cuatro serotipos: DEN-1, DEN-2 y DEN-4.

El Territorio entrevistó a Nicolás Schweigmann, investigador independiente del Conicet, miembro del Grupos de Investigación sobre Mosquitos en Argentina (Gima), respecto a qué hacer para reducir la presencia del vector, Aedes aegypti, que además de dengue transmite fiebre amarilla y chikungunya.

Eliminar los criaderos de mosquitos sigue siendo el gran desafío. “Se necesita un cambio cultural, un cambio de raíz”, sostiene el biólogo desde su oficina, en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dicta clases. Conoce Misiones porque aquí realiza su trabajo de campo, su última visita fue hace dos años a Puerto Iguazú, al Instiuto Misionero de Medicina Tropical (Immet).

Comienzan a registrarse los primeros descensos térmicos y cada vez hay más denuncias de casos de dengue o bien pedidos de PCR en laboratorios ante la sospecha. ¿No debería con el frío disminuir la población de Aedes?

El mosquito no es de una sola especie, Misiones tiene 120 especies distintas, dependiendo qué especie de mosquito o qué mosquito es la gente percibe. En el otoño es cuando más mosquitos hay, así también como hay más ratas en el ambiente y mayor diversidad. Porque se van acumulando las cohortes del verano y en invierno cuando baja un poco la temperatura, porque al mosquito tampoco le viene bien temperaturas tan altas, porque las temperaturas elevadas producen un estrés térmico sobre la población de mosquitos. Entonces cuando viene el otoño, que encima hay más humedad, se los percibe con mayor presencia y además son más abundantes.

ADVERTISEMENT

¿Qué afecto tiene el insecticida?

Al insecticida hay que tomarlo como un antibiótico, de hecho es un antibiótico porque es algo que está en contra de la vida. El insecticida mata, mata todo tipo de insecto. Uno no toma antibióticos por las dudas porque si se toman en forma preventiva son dañinos para la fisiología de nuestro cuerpo. Si se utiliza el insecticida sin control lo que se hace es matar a todos los insectos del ambiente y entre esos a los depredadores de mosquitos, por ejemplo, las libélulas.

¿Cómo saber cuándo fumigar y cuándo no?

Es nada más que leer las instrucciones del Ministerio de Salud de Nación. Una persona toma antibióticos cuando el médico receta porque hay una infección, con el desmedro de qué va a producir un desarreglo. Cuando hay infección en el ambiente, es decir hay una persona con dengue, hay que fumigar en esa manzana porque el mosquito se mueve a escala de manzana. En esa manzana hay que tirar insecticida y en las que están alrededor para así producir un bloqueo. ¿Qué quiere decir? Matar a todos los mosquitos que hay en el lugar porque entre esos mosquitos hay infectados, entonces se está haciendo una acción correcta de bloqueo, evitando que la infección se traslade a otras manzanas. El bloqueo es sobre casos de dengue confirmados, pero no porque los vecinos piden porque ven que hay muchos mosquitos.

¿Qué tendríamos que hacer para eliminar los criaderos?

Hay que hacer un cambio cultural que por diversas razones Misiones no lo quiere hacer. Por diversas razones, se preocupan cuando hay epidemia, pero cuando uno ve los videos de descacharrado es increíble la cantidad de cosas que sacan. Nunca vi en otra provincia tanta cantidad de recipientes con agua como tiene Posadas. Una provincia con tantas gomerías y cubiertas tiradas por todos lados, en todas las ciudades. Recorrí la mayoría de las ciudades de Misiones buscando el Aedes aegypti y otro mosquito que también hay allí que es el Aedes albopictus. Misiones es un lugar ideal para buscar mosquitos por la cantidad de criaderos. El cambio cultural viene desde los niños, desde la escuela, explicarles que es una larva. Entonces son los niños los que le van a decir a los padres ‘no podés tener ese tacho tirado en el fondo de la casa’. Tiene que haber una observación de la sociedad.

¿Ejemplos concretos en el país de este cambio cultural?

En La Rioja surgió la idea de ser observadores ambientales. O sea, estar mirando y participando como ciudadano donde están los lugares que acumulan agua. Tiene que haber una actitud de los vecinos trabajando en el mismo sentido.

¿Cómo considera que impactó el cierre de las fronteras en el marco de la pandemia por Covid-19? ¿Influyó esta medida en que no se haya producido otro brote?

Totalmente. Se supone que no debiera haber habido dengue en el territorio argentino porque el virus no se mantiene en el territorio argentino; pero Paraguay sí tuvo un brote, no tan grande, y Bolivia también. Como las fronteras estaban cerradas se suponía que no podían pasar personas infectadas, evidentemente eso sí ocurrió en números más bajos que el año pasado, por ejemplo. En la medida que el virus va circulando, va aumentando la cantidad de casos. La Rioja tiene el brote más importante este año con 500 casos confirmados y Corrientes tuvo muy poquitos. El coronavirus frenó la entrada del virus dengue al país.

¿Qué opina de la técnica del mosquito estéril?

Lo que hay que hacer es sacar el cacharro de las casas. El descacharrado incompleto no sirve. Ahí está el fracaso, en no entender cómo funciona el mosquito.