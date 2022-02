Juan Martín Del Potro no pudo ante Delbonis en el marco de la primera ronda del Abierto de Buenos Aires. En el encuentro, que duró una hora y 23 minutos, Federico se impuso por 6-1 y 6-3. Delbonis ahora se enfrentará ante el español Andújar.

Las palabras de Juan Martín Del Potro

Del Potro al final del encuentro, habló para todo el público presente. “La verdad que es un momento que me gustaría que nunca llegue porque no era lo que yo quería sino que la salud me llevó a tomar esta decisión. Hice mucho esfuerzo para volver a la cancha y cumplir otro milagro como lo hice con la muñeca”.

Entre lágrimas, tal y como le sucedió en el último set, continuó: “Hay veces que a uno le toca perder y esta vez siento eso, lo di todo. Estos son de esos días que recordaré para toda mi vida. Nunca encontré un día que sea feliz como lo soy dentro de la cancha y por eso quería jugar una vez más”.

“Cumplí todos los sueños con el tenis y lo más difícil de lograr no es un trofeo o el ranking sino que obtener el amor de toda la gente y yo creo que lo logré”, expresó el tandilense.

En ese sentido, expuso: “Este posiblemente sea mi último partido y la verdad que disfruté muchísimo con la gente. Hoy deseo poder dormir sin dolor en la pierna que es algo que no lo pude hacer desde hace mucho tiempo. Tengo toda la vida por delante y quiero vivir en paz”.

“Gracias a Dios pude conseguir todo lo que me propuse en esta era y eso significa mucho para mí. Estoy muy agradecido con toda la gente que me acompañó en toda mi vida especialmente en estos últimos dos años”, finalizó Juan Martín Del Potro, uno de los tenistas más grandes de las últimas décadas.

ADVERTISEMENT

Por otra parte, Federico Delbonis expresó: “Jugar ante un amigo y en Buenos Aires realmente es algo increíble. Este era el único partido que deseaba perder. Juan Martín Del Potro es un jugador excepcional. Esta noche es para él porque es una gran victoria volver a la cancha luego de tres años. Esperemos que lo piense y que siga jugando”.

Las fotos de la emotiva vuelta de Juan Martín Del Potro