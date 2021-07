El oriundo de Andresito ingresó en el duelo que el Rojo igualó con Argentinos.

La Real Academia Española define a la “resiliencia” como la “capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos». Dicho de otra manera, la resiliencia es la facultad que le permite a ciertas personas anteponerse a las distintas adversidades que se les presentan en la vida diaria. Desde este domingo, el significado de esa palabra podrá ir acompañada por la foto de un misionero de 19 años que superó todos los obstáculos que se le presentaron y logró cumplir uno de los sueños que se propuso desde la primera vez que se puso una camiseta de Independiente

El oriundo de Comandante Andresito, localidad al norte de Misiones, Rodrigo Márquez debutó esta noche en la primera del Rojo, en el duelo que los dirigidos por Julio César Falcioni igualaron como local sin goles frente a Argentinos Juniors, en un duelo correspondiente a la primera fecha de la Liga Profesional. El “Chila” ingresó a los 79´ por Domingo Blanco y mostró cosas favorables en los minutos que le tocó jugar.

La historia de Márquez no es una más. Cuando tenía 9 años se separó de sus padres y se fue a vivir a Buenos Aires para ser parte de las inferiores de Independiente. “Al principio me costó un poco, pero con el tiempo me acostumbré”, reveló tiempo atrás en una de las tantas charlas

Con el correr del tiempo, al joven zurdo se le presentaron dos adversidades que amenazaron con ponerle fin a su carrera. En el 2018 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, justo cuando era parte de los seleccionados juveniles de Argentina. Con mucho esfuerzo logró recuperarse, pero el destino le tenía preparada otra desafortunada jugada.

En 2019, con 3 partidos en reserva y dos goles, volvió a romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha, pero nuevamente con mucho corazón y autosuperación, superó esa adversidad y este domingo tuvo su gran premio.

Además de debutar en primera, Márquez se convirtió en el futbolista numero 1.000 en jugar oficialmente en el profesionalismo para Independiente.