Queda tratar de entender porque el pueblo misionero volvió a dar un voto de confianza a la renovación. Es muy simple, porque la situación epidemiológica en nuestra provincia esta de algún modo controlada, porque el gobierno pese a la caída a nivel nacional sigue invirtiendo, inaugurando obras proyectadas con anterioridad, con una visión de crecimiento y con planificación, sin endeudamiento pero con la mirada puesta en el misionero, tratando de no mezclarse con las decisiones nacionales que están golpeado fuertemente al trabajador, pero involucrándose en el día a día del misionero con los programas “Ahora”, que le dan un pequeño alivio al laburante para hacer rendir el dinero.

La gente votó por conveniencia y de eso se trata, el domingo no fue solo una elección, fue un termómetro para medir el estado de ánimo del pueblo, por eso los que representan a la oposición deberán analizar en profundidad cual será su posición política, pero lo más importante buscar ser aceptados por el pueblo por las decisiones que tomen, pese a las órdenes partidarias que no siempre van de la mano con las necesidades de la gente y terminan auto boicoteándose, porque la gente quiere ver a una oposición trabajando y no salir solo en redes o medios de comunicación con el diario del lunes a criticar sin ningún aporte.

El gran perdedor fue sin dudas Cacho Bárbaro, no pudo ser jefe de campaña, tuve que ceder a la Cámpora, encabezada por Cristina Brítez, el primer lugar y la cantidad de votos es muy similar a la última legislativa hace 4 años, esto quiere decir que su caudal de votos está en caída libre, por este frente que no solo no le sumo absolutamente nada si no que se retrotrajo a años anteriores sin mostrar ningún crecimiento electoral. Ahora deberá analizar si realmente le sirve esta alianza de cara al 2023 donde el gran rumor es que Cristina Brítez se está preparando para buscar la gobernación y Cacho la vice, pero con estos números es imposible que puedan siquiera acercarse, pero a no olvidarse que ese año se elegirán intendentes y concejales en toda la provincia y ahí es donde la renovación demuestra su estructura política.

Pepe Pianesi el diputado desconocido

Si existe alguien que es desconocido para el misionero es este diputado, en el interior y menos en el centro norte, la gente no sabe quién es, es más jamás lo vieron ni en campaña recorrer Misiones, donde recibió el voto del radical ( muy pocos misioneros saben que él es del pro) que vota al partido y no le importa si trabaja, de donde es, de que vive. Todo esto es una incógnita para la gente como dicen en Posadas (del interior), es más lo catalogan los que lo conocen como el capitalino, curte cafés, bares de alto nivel y ropa de marca, muy diferente a otros diputados del mismo partido.