Cristiano Ronaldo, ausente en los últimos partidos del Manchester United, rompió el silencio y apuntó contra el entrenador Erik ten Hag y varios directivos del club inglés: dijo sentirse “traicionado” y dolido por la situación que atraviesa.

CR7 aseguró que están forzando su salida de la institución. “No solo el entrenador, también otras dos o tres personas del club”, expresó durante una entrevista con el periodista Piers Morgan.

“Me siento traicionado. Siento que hay personas que no me quieren allí”, continuó el luso, que entienden que esta situación viene desde la temporada pasada y agregó: “Me han convertido en la oveja negra”.

Sobre el actual DT, Erik ten Hag, expresó: “No me merece ningún respeto porque él no muestra respeto por mí. Si vos no me respetás, yo no te voy a respetar”, señaló.

Cristiano Ronaldo fue más allá y dijo que luego de la partida de Alex Ferguson el United se estancó. “Desde que él se fue, no he visto ninguna evolución en el club, nada ha cambiado. El progreso es cero”, opinó.

Y subió la apuesta: “Cómo un club grande como el Manchester United, después de sacar a Ole, trajo a un director deportivo como Ralf Ragnick, que es algo que nadie entiende. Este tipo ni siquiera es entrenador. Fue algo que me sorprendió a mí y al mundo”.

Y completó: “Nada ha cambiado. Ni la pileta ni el jacuzzi… ni siquiera el gimnasio. Hasta algunas cuestiones de tecnología, la cocina y los chefs -a quienes apreció y sin personas encantadoras- se han quedado en el tiempo, algo que me sorprendió mucho. Yo creí que iba a ver cosas diferentes”..

Cristiano Ronaldo empieza a alejarse del Manchester United

La relación parece quebrada y difícilmente pueda haber marcha atrás. Con pocos minutos en varios de sus últimos encuentros y fuera de la lista de concentrados en otros, CR7 está disconforme con su situación y no dudó en salir a pegarle a quienes considera como los responsables de este presente.

Cristiano se ausentó en las últimas presentaciones del United y desde el cuerpo técnico argumentaron que esto se debía a una “enfermedad” que le impedía competir. Sin embargo, las recientes declaraciones del futbolista hacen dudar de esta justificación.