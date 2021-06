En el municipio de Pozo Azul la crisis hídrica continúa siendo grave pese a las últimas precipitaciones y son numerosas las colonias que se encuentran sin el vital líquido.

El joven municipio no cuenta con una red de agua potable y los barrios que conforman la zona urbana, dependen de pozos perforados. Una de las zonas donde la problemática genera enorme preocupación es en el kilómetro 80 donde 30 familias no cuentan con agua.

Desde la municipalidad realizan asistencia, cargando los tanques de las viviendas una vez por semana y mediante la aprobación de proyectos por parte del gobierno provincial, construyeron nuevos pozos perforados, sin embargo, por las características demográficas del lugar, llegar a abastecer la demanda se torna casi imposible.

“Ahora tenemos agua solo porque llovió pero sirve solo para limpiar, para tomar tenemos que buscar en botella de la escuela, cuando no llueve no tenemos nada de agua en la casa. Habían realizado una excavación por donde cruzaría una red pero sacaron las mangueras y a nosotros no nos llega agua” indicó Roseli Perez, una de las vecinas que padece la escasez de agua y junto a los demás vecinos han presentado un petitorio ante el intendente planteando la realidad el pasado 12 de noviembre del 2020, sin obtener respuestas concretas.

En este caso son 30 las familias que no cuentan con agua en sus viviendas y uno de los vecinos donó un espacio en su terreno para que se construya en ese terreno una nueva perforación que venga a atender la demanda de todas las familias ya que la obra realizada anteriormente no brinda un suministro continuo y no alcanza para todas las casas.

“Hay un pozo en kilómetro 80 pero no abastece todo el lugar, necesitamos una red que llegue a toda la vecindad, no entendemos cual es la dificultad para que no se apruebe esa obra”, enfatizó otro de los vecinos.

En esa zona el sector es desesperante porque se trata de niños, personas adultas que llegaron al extremo de colar barro para tener un poco de agua y si a esto se le suma el coronavirus, la situación se torna más grave y amerita una urgente respuesta.

En este sentido, el intendente Edgar González reconoció estar al tanto de la situación, sin embargo con los bajos fondos de la municipalidad resulta imposible realizar la inversión.

«Nosotros hacemos lo que está a nuestro alcance, hay una red en el kilómetro 80 pero no abastece a todos, estoy al tanto de la dura realidad de los vecinos pero el costo de una perforación, tanque, torre y red, es muy alto y no contamos con esos recursos, vamos a insistir con ese pedido ante el gobierno provincial» señaló el jefe comunal.