Desde Resistencia – Chaco. “Amor, aunque no me hables a mí, hablale a tu abuela”, escribió César Sena, hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña, a la cuenta de WhatsApp de Cecilia Strzyzowksi, quien lo había agendado como “Mi Esposo”.

“No puedo seguir fingiendo que estoy con vos en una historia de amor falsa. Deciles la verdad”, agregaba.

Esta conversación fue introducida por Gloria Romero, madre de la víctima, el 6 de junio, cuatro días después de que la joven fue vista por última vez, en una ampliación de su denuncia. Es parte de la causa, que hoy tiene más de 200 fojas y a cuyos contenidos accedió Infobae.

El monólogo es particularmente macabro: se sospecha que podría haber sido enviado por él mismo a la familia de la joven a modo de coartada. Es decir, mientras la madre y Mercedes Valois, la tía abuela de Cecilia, intentaban comunicarse con ella, César también fingía no saber de su pareja y se excusaba mostrándoles ese intercambio en donde intentaba demostrar que Cecilia —de la que se había divorciado a fines de diciembre de 2022— ya no lo correspondía.

Para esa fecha, 6 de junio, Cecilia ya llevaba cuatro días desaparecida. “La sospecha es que la mataron entre las 10 y las 14 horas del viernes 2 de junio “, confiaron a Infobae altas fuentes judiciales.

De acuerdo a la investigación, un día antes de la denuncia por la desaparición de Cecilia, César ya le había enviado otros mensajes a ella, en los que le decía que la extrañaba y le pedía que regresara. La noche del lunes 5 de junio le escribió: “Hola. Te extraño mucho. Cada segundo del día no paro de pensar en vos. No sé qué hacer sin vos. Volvé por favor”.

Al día siguiente, llegaron los mensajes con el pedido para que la víctima dijera “la verdad”. “Deciles que me corriste y contáles con quién estás de verdad. No te voy a seguir cubriendo más. Tu familia está preocupada y quiere saber qué pasa”, le dijo el sospechoso de 19 años e incluso le advirtió: “Te doy una hora: si no me contestás le cuento todo a tu familia”.

El chat continuó con un extenso mensaje en el que César se puso en el papel de víctima: “Si no querés estar más conmigo está bien, no te jodí por nada, dejé que me pegues, te dejé mis cosas. Me pediste la moto, te di la moto. Me pediste las teles y las cosas, y te las di. Lo único que te pedí es el loca. Y si no te pedí que te quedes fue porque ya tomaste una decisión y me pegaste. Dios mío, nunca me habías pegado antes, nunca me habías gritado esas cosas y si no querés decirle a tu familia que ya no estamos juntos, deciles todo; que nos divorciamos, que vos me wampeaste (sic) y que yo te wampee, que hicimos trío con otras chicas y todas las veces que me manipulaste emocionalmente para que diga y haga cosas por vos. Decile a tu familia todo. Animate”.

“Me duele muchísimo que vos no me ames como supuestamente decías. Te dije ‘amor, me estás lastimando‘. Te dije que nos estábamos rompiendo. Intenté mejorar, te di un mesiversario como querías. ¿Qué hice mal?”, continuó Sena. Y finalizó la catarata de envíos: “A todos les dijiste que soy el villano, contáles lo de Juan, contale que me wampeaste”.

El expediente también marca un informe enviado por la empresa Meta, con la última ubicación e impacto del teléfono de la joven, particularmente desde su aplicación de Facebook. Data del 5 de junio a las 21.33, un día antes de la presentación. Por otra parte, desbarata gran parte de la coartada de Sena hijo, que había dicho que viajaría con Cecilia a Ushuaia para instalarse allí: un informe verbal del Aeropuerto de Chaco indica que jamás se compraron pasajes para este viaje.

Las pruebas se suceden a lo largo de las fojas, como informes de la empresa Telecom y pedidos de triangulación de datos. Hay, también, dos declaraciones de testigos de identidad reservada que se produjeron el día 11 de junio. Los seudónimos que emplearon son “Papa” y “Ciervo”. Otro testigo también aportó capturas de pantalla de chats. Todas estas pruebas figuran, por ejemplo, en la lista de evidencias enumeradas para indagar a Emerenciano Sena.

Además de teléfonos, se incautaron en el marco de la causa dos computadoras. Fueron encontradas en la casa de Mercedes, tía abuela de la víctima, donde la pareja convivía. Ambas máquinas fueron enviadas a peritar.

Las denuncias hechas por Gloria Romero para denunciar el paradero de su hija y sus sucesivas ampliaciones componen el primer tramo de la causa. El día 6 de junio, Gloria aseguró: “Vengo a poner en conocimiento que en la fecha de ayer a horas 20:30 aproximadamente encontrándome en mi domicilio se hicieron presente dos masculinos de quienes ignoro datos, quienes dijeron que una persona de nombre Carlos (ignora demás datos), que trabaja con mi hija Cecilia y reside en el barrio Emerenciano Sena (MTD) tendría conocimiento de que le habían hecho algo a mi hija y que estaba seguro que estaba desaparecida por eso pidió información de contacto de la familia y se acercó a mi casa”.

Gloria declaró, incluso, que Cecilia y César Sena finalmente decidieron casarse “ya que César tenía celos por una ex pareja que tenía Cecilia” y que “controlaba todos los movimientos que hacía mi hija”. Incluso, aseguró que su hija le afirmó que Sena hijo salía “a todos lados con una pistola y una navaja”.

Aseguró, también, que Marcela Acuña, ex precandidata, “no aprobaba la relación” y que tras el divorcio, le había hecho firmar varios documentos que desconocía su contenido los cuales fueron preparados por el abogado de su suegra.

El fiscal chaqueño Jorge Cáceres Olivera, que investiga el crimen, dijo en Radio La Red que la principal hipótesis es que la joven fue asesinada en el marco de una “discusión económica” con Acuña.