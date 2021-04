El dueño de la Hilux es buscado desde hace cinco días. La reconstrucción de su noche de sábado indicaría que estaba alcoholizado. El niño de 9 años ya está en su casa

Hoy se cumplen cinco días del fallecimiento de Olivia Dreyer (56) y Sonia Bohling (35), madre e hija oriundas de San Antonio que se vieron involucradas en un siniestro vial sobre la ruta nacional 101. Y son también cinco los días en los que el conductor que chocó el vehículo en el que viajaban está prófugo.

Como se dijo, si bien no se sabe a ciencia cierta quién era el conductor de la Toyota Hilux que fue abandonada, los efectivos de la Policía de Misiones están buscando a su propietario, identificado como Marcos Roberto F. (36). El hecho de que no aparezca – también fue procurado en centros asistenciales para ver si estaba herido- y que no haya denuncias sobre robo o hurto de su automóvil lo señalan como el principal sospechoso.

Al respecto, voceros policiales mantenían ayer en sumo hermetismo las investigaciones, pero El Territorio pudo saber que la reconstrucción de la noche del sábado y la madrugada del domingo indicaría que el hombre estaba conduciendo en estado de ebriedad, lo que agravaría su situación procesal en caso de confirmarse.

Esa información también maneja la familia Bohling. Es más, dicen que tienen la certeza de esto e incluso pruebas. Confían en la Justicia y prefieren transcurrir el duelo en silencio. Asimismo, la reconstrucción de las últimas horas antes del impacto serán importantes, debido a que por obvias razones no se pudieron hacer exámenes de alcotest o toxicológicos en la escena.

Entre los escenarios posibles, actores judiciales dejan la puerta para que el hombre se entregue. No trascendió, por lo menos hasta ayer, si algún representante legal se presentó en el juzgado o sobre algún pedido de eximición de prisión.

Más allá de estos puntos, también se esperan por las recuperaciones de los dos heridos que tiene el hecho, Danilo Bohling -marido y padre de las víctimas- y el niño de 9 años -hijo y nieto-. Según pudo saber este medio, el pequeño ya pudo volver a su casa, mientras que el hombre permanece internado con fracturas en el Samic de Eldorado. Está lúcido y fuera de peligro. Su testimonio será clave.

Cómo informó este medio, los profesionales de la Policía Científica hicieron ayer las pericias sobre los dos vehículos, el Volkswagen Gol Country conducido por Bohling y la Hilux. El informe, que determinará la mecánica del accidente, será remitido al Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del juez Ariel Belda Palomar.

Por orden judicial, los uniformados también buscaron dar con testigos del siniestro, pero esa empresa fue infructuosa. Los pesquisas creen que juega en contra el hecho de que el accidente haya ocurrido un domingo tan temprano, donde el movimiento es nulo.

La ruta nacional 101 es una arteria sinuosa que corre paralela a la frontera con Brasil, pero no se trata de un lugar urbanizado. Son chacras de grandes dimensiones que tienen sus casas lejos del ruido del tránsito.

El hecho

El hecho que terminó en tragedia ocurrió en horas de la mañana del domingo, en el kilómetro 14 de la arteria nacional, en jurisdicción de Bernardo de Irigoyen. Los efectivos de la comisaría local fueron convocados a las 7.20, por lo que se cree que el siniestro ocurrió poco antes al alba.

En el lugar los uniformados se encontraron con los dos vehículos. Abuelo y nieto fueron trasladados en primera instancia al hospital de Bernardo de Irigoyen, pero luego se determinó su derivación al Samic de la localidad de Eldorado.

La familia tiene domicilio en Paraje San Martín, de San Antonio, y según los indicios recolectados en la escena se dirigían hacia Bernardo de Irigoyen. Siguiendo esta línea, la Hilux circulaba en sentido opuesto. Ambos vehículos quedaron totalmente destruidos tras el impacto.

El sumario policial está siendo tramitado en principio como doble homicidio en accidente de tránsito y lesiones graves.

Sobre el conductor Marcos Roberto F. (36), se supo que registra domicilio formal en el barrio Margarita, de Bernardo de Irigoyen, pero que además tiene varios lugares de residencia en la zona.

Fuentes ajenas a la investigación ligaron al hombre al contrabando en la zona, una actividad más que extendida -y en muchos casos naturalizada- por la porosidad de la línea de frontera.

Desde la Policía de Misiones expresaron que son muchos los rumores y trascendidos respecto del hecho, pero que todo deberá confirmarse y plasmarse en el expediente.

Sí se confirmó que a mediados de marzo fue denunciado por abuso de armas de fuego. Entonces se instruyó el sumario policial correspondiente y el acusado se presentó ante la Justicia para rendir cuentas.

Según pudo establecer este medio en base a consultas con los vecinos, había atacado a tiros a otra persona, aunque no hubo que lamentar víctimas.