Coronavirus: médico misionero recomienda vacunarse “si queremos volver a abrazarnos en algún momento” y lamentó la indiferencia de los jóvenes

Jaime Brosky, jefe de emergencias del hospital de Fátima aclaró que “todas las vacunas contra el Covid son efectivas” e incluso “tienen mayor efectividad que la vacuna antigripal que muchos se aplican”. Contó cuál es su reacción cuando se encuentra en la calle con jóvenes que no usan barbijo.

Por temor, desconfianza o simplemente falta de información, un sector de la ciudadanía no está de acuerdo con aplicarse la vacuna contra el Covid, para cuando sea masiva la inmunización en la Argentina. Hasta el momento, profesionales de la salud y personal esencial están recibiendo las dosis y son ellos los que defienden y militan en favor de la vacuna.

El médico Jaime Brosky es el jefe de Emergencias del hospital de Fátima, donde funciona el Centro de Referencia de pacientes con Covid, unidad crítica que alberga pacientes de diferentes edades internados, cursando el coronavirus. Junto a los demás galenos de la provincia, recibió la segunda dosis de la vacuna rusa y no sólo defendió la aplicación, sino que contundencia lanzó: “Si queremos volver a abrazarnos, hay que aplicarse la vacuna”.

En diálogo con Misiones Online, Brosky contó que, tras la primera aplicación, “algunos tuvieron un poco de fiebre o dolores musculares como cualquier vacunación”. Y tras recibir el componente 2 de la Sputnik V, el médico opinó que “se ha hablado bien y mal de la vacuna. Hubo mucha gente que con mucho altruismo ha trabajado para lograrla en el tiempo que se logró. Mi agradecimiento hacia ellos y mi propuesta hacia a la gente es que, si quieren volver a abrazar a sus abuelos o compartir un mate, deben vacunarse”.

Para ser más contundente, Brosky aseveró que sólo la vacuna, “nos va a devolver una vida social y afectiva como teníamos”.

Consultado acerca del proceso de pandemia, que tuvo (y tiene) a los médicos en la primera línea de batalla, el jefe de Emergencias de Fátima contó que “nuestro sentimiento en este momento es de tranquilidad. Al principio tuvimos un poco de miedo ante lo desconocido y a medida que fuimos informándonos y entendiendo cómo era el manejo de esta patología, nos trajo mucha tranquilidad, paz y con el cuidado respectivo del uso adecuado del barbijo, el distanciamiento y el equipo de protección personal”.

Aclaró que no defiende únicamente el uso de la vacuna rusa, sino “la que llegue, porque todas van a despertar inmunidad en nuestro organismo y nos va a hacer inmunocompetentes frente a este virus. No significa que no nos vamos a enfermar, sino que vamos a estar preparados para no cursar un cuadro grave”.

“La gente tiene mucho miedo respecto de la efectividad de esta vacuna. Todas las vacunas tienen efectividad”, agregó.

Sobre el comportamiento de la ciudadanía, que se muestra escéptica ante la vacuna contra el Covid, Brosky puso un ejemplo bien concreto. “La vacuna de la gripe no tiene una efectividad del 90% y nadie lo cuestiona van y se vacunan. Tiene una efectividad de alrededor del 60% la vacuna antigripal y con la vacuna contra el Covid todos tienen problemas. Quizás desde los medios no se recibió la información apropiada y la gente se terminó desinformando y tomando partido en contra de su propio beneficio”.

“El impacto de la vacuna contra el Covid es mayor al de la vacuna de la gripe, tiene mucho mayor efectividad”, aclaró.

CONCIENCIA SOCIAL

Jaime Brosky no sólo intenta hacer docencia desde el relato sino también desde las acciones. Una muestra son las situaciones con la que se enfrenta a diario, cuando sale del hospital y observa a muchos jóvenes circulando sin barbijo.

“Los hablo, me acerco y los hablo. Muchos presentan indiferencia y creen que esto no es real. Entonces les explico que no me gustaría encontrarlos tristemente en una camilla y tener que colocarles un tubo o hacerles asistencia respiratoria”, reveló.

“Son jóvenes, muchos jóvenes. Dicen que es un manejo político, que eso no es real. Descreen totalmente. Es falta interés en el cuidado personal. Yo les cuento lo que veo, cómo se van deteriorando los pacientes por falta de cuidados y por falta de consultas”, indicó.