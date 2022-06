Con una baja sensible, y la partida confirmada del Toto Salvio, Sebastián Battaglia pondrá en cancha a los mejores futbolistas que tiene a disposición para dar el primer paso en Brasil. Repasá el 11 que piensa el DT xeneize para mañana ante el Timao.

Boca renueva su ilusión en la Copa Libertadores. Este martes, desde las 21.30, el Xeneize abre la llave de octavos de final visitando a Corinthians, con el objetivo de pisar fuerte en Brasil y encaminar la serie que se definirá una semana después en La Bombonera. Para esto, Sebastián Battaglia pondrá en cancha los mejores futbolistas que tiene a disposición.

Después de haber plantado un equipo alternativo en la agónica derrota con Unión del viernes pasado, el DT meterá mano de raíz para poner a su once de gala, es decir, aquel que supo vencer por un contundente 3-1 a Barracas Central. No obstante, en relación a ese partido habrá una única y sensible baja: la de Frank Fabra.

El colombiano, que viene siendo una de las figuras de Boca en este segundo semestre, alcanzó el límite de amarillas y no podrá decir presente en el Arena Corinthians. De acuerdo a lo que probó en el ensayo futbolístico semanal, Agustín Sández ocupará su lugar en el andarivel izquierdo.

El resto de los protagonistas que intentarán dar el primer paso en los octavos de la Copa Libertadores, serán los mismos titulares que vienen desempeñándose habitualmente en este último tiempo.

La probable formación de Boca vs. Corinthians, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.