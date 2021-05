Triunfazo de Barcelona en Guayaquil, terreno donde sigue fuerte en esta Copa Libertadores 2021. Carlos Garcés marcó el gol del triunfo.

Boca tropezó en su visita a Guayaquil, por la tercera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores: perdió 1-0 ante Barcelona de Ecuador, que sacó ventaja gracias al gol de Garcés en el segundo tiempo. Fue en esa primera sección del complemento en la que el dueño de casa llegó más y mejor y movió la red, a partir de los minutos más lúcidos del argentino Damián Díaz. Luego, el Xeneize reaccionó con los cambios, pero no le alcanzó.

El Club Atlético Boca Juniors, dirigido por Miguel Ángel Russo, no pudo continuar con su senda de triunfos ante Barcelona Sporting Club, que no ha perdido hasta el momento. Los de Guayaquil son líderes absolutos con 9 puntos en el grupo C de la Copa CONMEBOL Libertadores 2021.