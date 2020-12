Cooperativas eléctricas cierran el año con pérdidas del 35% y reclaman aumentos

La Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM), a través de su presidente Ángel Kuzuka, volvió a solicitar a la Provincia que le autorice un incremento en las tarifas para cubrir el desfasaje generado desde octubre de 2019, fecha en que se congelaron los valores.

Kuzuka se reunió con el ministro Adolfo Safrán, el secretario de Energía Paolo Quintana y el subsecretario de Servicios Públicos, Marcelo Bacigalupi el pasado lunes 14 de diciembre. No hubo respuesta oficial al pedido pero los cooperativistas entienden que la demora en responder es una negativa.

En declaraciones, Kuzuka aseguró que “pedimos mejorar nuestro VAD para cubrir el desfasaje de inflación, costos salariales e insumos”.

Evaluó que “el problema que tenemos es que Nación no quiere dar aumento tarifario hasta marzo o abril. No sabemos cómo sostener el servicio y seguir cumpliendo con la obligación”.

Aseguró que “muchas cooperativas asociadas ya no pueden cumplir con pago a EMSA”.

Consultado acerca de cómo cierran el año, dijo que “todas dieron pérdida de entre 30% y 35%, y ninguna está pudiendo cubrir esa pérdida, por lo que se endeudan”.

Explicó que “algunas multiservicio cubren el déficit de Energía con otra caja de otro servicio. Pero no se está cubriendo, se están endeudando. Evaluamos cooperativa por cooperativa y más del 50% no está pagando el total de la factura de EMSA”.

Aclaró que “pagan sueldo y otros proveedores pero no pagan la factura completa a la empresa provincial”.

“La situación no permite realizar nada de inversiones, solo mantenimiento correctivo. Ni siquiera mantenimiento preventivo. Ni hablar de ampliación de líneas o mejoramiento”, sostuvo el titular de la FECEM.

“La Provincia tampoco nos está asistiendo. Solicitamos que si no hay incremento que se vea algún subsidio para poder sanjar estos meses. Pero no tenemos nada. No se le paga a la empresa provincial, se genera deuda. La ecuación no cierra, no tenemos tarifa. De octubre de 2019 hasta hoy tuvimos 55% de incremento salarial. Insumos dolarizados, 35% estamos desfasados. Nos preocupa el verano sostener la energía”, remató.

Nota entregada a la Provincia

En una nota entregada a los funcionarios provinciales, la FECEM indica que “presentamos un resumen del análisis de la situación de las distribuidoras eléctricas cooperativas de la provincia con el objeto de cuantificar el desfasaje ocurrido durante los últimos años y que se acrecentó notablemente desde el congelamiento tarifario que se mantiene desde octubre del año pasado, mientras elementos insumos y maquinarias acompañaron a la inflación, y los costos laborales se actualizaron según los acuerdos salariales acordados”.

Se agrega que “los datos fueron recopilados de las cooperativas y son razonablemente representativos de la realidad”.

Luego la nota remarca que “como resultado se obtiene, considerando el conjunto de cooperativas, el promedio a subir del VAD (Valor Agregado de Distribución) es del 100% que representa 70 millones de pesos al mes”.

La FECEM propone que ese desfasaje sea cubierto “por un aumento tarifario de un 10% junto con un aumento del decreto 2101/12 y de la resolución de Fortalecimiento Institucional en aproximadamente 8 veces, llevando así el valor a algo parecido a la proporcionalidad de facturación de cuando estos fueron creados”.

El primer concepto (decreto 2101/12) es un ítem de la factura “cuya recaudación se destina a obras de infraestructura y el segundo (Fortalecimiento) a cubrir aumento de costos laborales”.

Faltan paritarias

Como si el escenario no fuera complejo, en las entidades eléctricas todavía falta definir el segundo tramo de la paritaria antes de febrero.

En la nota presentada a la Provincia la FECEM advierte que los salarios se actualizaron 55% en los últimos 14 meses, con las tarifas congeladas, pero antes de febrero deben volver a negociar con tres gremios: Luz y Fuerza, APUAYE (Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la Energía Eléctrica) y APJAE (La Asociación del Personal Jerárquico del Agua y la Energía).