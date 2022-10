El Mundial de Fútbol Qatar 2022 comenzará el próximo 20 de noviembre y las camisetas de la selección Argentina de fútbol no se consiguen ni siquiera para exponerse en vidrieras.

En Posadas un representante oficial de la marca Adidas explicó que tienen los modelos pedidos hace tiempo. Pero ante los problemas de importación, la marca tiene problemas para hacer llegar sus productos. Incluso, tampoco se consiguen las camisetas oficiales de River o de Boca.

Se remarcó que la situación se está dando en todo el país. Y en algunos casos la única opción de los negocios es tratar de conseguir una camiseta similar, antigua o de otra marca. Pero hasta esta posibilidad tiene sus limitaciones. Por su parte se están empezando a ver algunas camisetas de imitación o similares a la camiseta oficial con valores que van desde los 2.500 a 6.000 pesos.

“No tenemos ninguna novedad, está todo re complicado. Nos prometieron que nos iban a mandar 10 o 20 camisetas al menos para tener en la vidriera, pero ni eso. Es increíble que una marca que viste a la selección Argentina de fútbol no tenga camisetas para entregar a los comercios oficiales”, explicó Oscar Hudema, propietario de Apolo Deportes, que es representante oficial de la marca Adidas en Posadas.

El empresario recordó que la situación de faltante la sufre todo el país. “Hace quince días atrás fui a Buenos Aires y traté de comprar dos camisetas para tener en mi negocio. No conseguí ni en los mejores shoppings. El problema es que la marca no está teniendo mercadería y por eso no pueden enviar nada. No nos envían ni siquiera las camisetas de River o de Boca porque tampoco tienen”, recordó.

Se explicó que ante el faltante están negociando la posibilidad de tener alguna alternativa. “La opción que estamos hablando con la marca es que nos permitan al menos traer otra camiseta similar de alguna marca para ofrecer algo a los clientes”.

Una alternativa que muchos consumidores están usando es buscar las camisetas a través de las plataformas de venta online. Allí en algunos casos se ofrecen algunas camisetas oficiales en reventa en precios que en general van desde los 24.000 a 30.000 pesos. Pero a pesar del alto valor, se recordó que si no son comercios oficiales la camiseta ofrecida puede ser una falsificación.

Desconcierto en Eldorado

Al igual que en muchas otras localidades, la entrega de camisetas de la selección Argentina no se encuentra disponible en cantidad en los comercios de Eldorado. Siempre que se acerca el inicio de un Mundial de fútbol la venta de camisetas y souvenirs referidos a la selección sufre un pico de demanda. Sin embargo, los comercios consultados coinciden en que todavía los clientes para la compra de camisetas no son muchos, y que, pese a los pedidos realizados a sus proveedores, no tienen un stock importante.

“Siempre intentamos realizar los pedidos con tiempo”, explicó Cecilia, vendedora de un local comercial. Y detalló que éste año viene un poco atrasada la entrega. “En general las que más se venden son las alternativas por una cuestión de precios, ya que las oficiales son mucho más caras. Hasta ahora no hay mucha gente que se haya acercado a comprar. Debe ser por una cuestión económica y falta un mes para que comience el Mundial. Los proveedores nos dicen que la entrega se va a normalizar antes de fin de mes. Creemos que a medida que se acerque el mundial, y si a Argentina le va bien, aumentará la demanda”.

En el mismo sentido se manifestó Ricardo. “No tenemos en el negocio un stock importante de camisetas. Hay algunas, por supuesto, que son de la selección pero de las versiones anteriores. De las nuevas oficiales pedimos algunas para tener pero no muchas por el costo. Pero la entrega está atrasada. Otras alternativas también pedimos, y nos dijeron que la semana que viene ya estarían. Igual por el momento no hubo muchas consultas por camisetas. Debe ser porque todavía no hay clima de mundial”, consideró.