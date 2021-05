Finalmente, River no viajará a la ciudad de Armenia para enfrentar a Independiente Santa Fe por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido, que estaba programado en el estadio Centenario, se suspendió por falta de policías debido a las revueltas sociales que se viven en Colombia y Conmebol ya le puso día y sede: el jueves, en Asunción.

Las fuerzas de seguridad locales están afectadas a un operativo para intentar controlar las protestas callejeras en dicha región contra la reforma tributaria que impulsó el presidente colombiano Iván Duque. Hoy, de hecho el lunes se suspendió el partido que debían jugar Atlético y Quindío por el cuadrangular final de la Primera B del fútbol de Colombia.

El equipo de Marcelo Gallardo debía viajar esta tarde y el propio entrenador, al mediodía, había asegurado que el plantel estaba listo para emprender el viaje a Colombia para disputar el partido, pese a la tensión social que se vive allí. Una hora más tarde, llegó el aviso desde Conmebol.

Lanús y Argentinos Juniors, que debían jugar ante La Equidad y Atlético Nacional, tampoco viajarán, y al igual que River jugarán el jueves en Paraguay.

El asesor de la alcaldía de Armenia, John Edgar Pereira, confirmó la suspensión del partido porque no se garantizó la seguridad en el estadio Centenario. ”El alcalde no suspendió el encuentro, dijo que no había garantías de seguridad. Consideró que ante la tensión social se necesitaba un operativo policial mayor. Hay focos de protesta social en todo Colombia”, señaló Perea a TyC Sports.

El estadio Centenario de Armenia fue el segundo escenario para el partido entre Santa Fe y River porque El Campín de Bogotá fue modificado ante la difícil situación epidemiológica del país como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

A partir de ahora se abre un interrogante con respecto a la realización del partido en un calendario muy apretado con diferentes inconvenientes en un contexto de pandemia de coronavirus.

ADVERTISEMENT

River tendrá compromiso por Copa de la Liga Profesional de Fútbol el próximo domingo ante Aldosivi de Mar del Plata, en la última fecha de la zona 1, y la semana entrante deberá viajar a Colombia, pero para jugar ante Junior de Barranquilla.

El club de Núñez aguardará instrucciones de Conmebol para definir cuándo y dónde se realizará el partido ante Independiente Santa Fe.