La Conmebol rechazó este martes el pedido que River le hizo para sustituir a dos arqueros incluidos en su lista de buena fe de la Copa Libertadores 2021 para ser reemplazados por los juveniles Alan Díaz y Joaquín Gómez frente al brote de coronavirus que causó la baja de 20 de los 32 futbolistas de esa nómina. Así, en el partido del miércoles ante Santa Fe por la quinta fecha de la fase de grupos de la Libertadores atajaría Milton Casco, mientras que también aparece como opción el nombre de Jonatan Maidana.

Ante este panorama, además, el equipo saldrá al campo de juego del Monumental con los únicos 10 jugadores disponibles para la disputa del certamen continental, de los cuales uno irá al arco, y no tendrá ni siquiera un solo futbolista de recambio.

River comunicó el envío de una nota oficial a la Conmebol para pedir por la sustitución en el puesto de arquero por Alan Díaz y Agustín Gómez teniendo en cuenta los contagios de los cuatro incluidos en la lista oficial: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli, siendo estos dos últimos los que quedarían impedidos de volver a participar en la edición actual del certamen.

Los arqueros juveniles que River quiso incluir en su lista de buena fe como reemplazo de los contagiados en coronavirus.

El escrito oficial del Millonario dice en su apartado sobre los arqueros: “En lo que refiere a la posición de arquero, también ajustándose al reglamento -dada la particularidad del puesto y conforme a lo establecido en cuanto a la sustitución por lesión en cualquier momento de la competencia- River Plate ha elevado al área de competencias de CONMEBOL una nota solicitando la sustitución por Alan Leonardo Díaz y Agustín Gómez en la lista de buena fe”.

La Conmebol, que en septiembre pasado amplió de 40 a 50 el máximo de inscriptos en la lista de buena fe de sus torneos continentales, rechazó la solicitud frente a lo que en su momento River descartó en nombre de la decisión de Marcelo Gallardo, quien consideró que en esa nómina no podía haber jugadores sin el nivel adecuado para afrontar una competencia del prestigio de la Copa Libertadores.

Cabe mencionar que en el punto 3.5.7.12 referente a la “Sustitución del Arquero”, se especifica que sólo se puede hacer un cambio en ese puesto, por la particularidad del mismo, en caso de una lesión de gravedad. “Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido comprobada y certificada por la Comisión Médica de la Conmebol. Ese cambio será permanente”, dice la letra.

Ante esto, los abogados de River apelas al detalle de la letra y argumentaron ante Conmebol que para la RAE, una de las acepciones de la palabra “lesión” es el caso de una “enfermedad”. Lo que dice la Academia: “Lesión. 1. f. Daño o detrimento corporal causado por una herida, un golpe o una enfermedad//2. f. Daño, perjuicio o detrimento//3. f. Der. Daño que se causa en las ventas por no hacerlas en su justo precio//4. f. Der. Perjuicio sufrido con ocasión de otros contratos//5. f. pl. Der. Delito consistente en causar un daño físico o psíquico a alguien”.

Hay un punto importante en todo esto. A Conmebol no le cayó bien que River rechazara la posibilidad de vacunarse con las dosis que tiene la Confederación en su poder. Las vacunas Sinovac no están aprobadas en la Argentina, por lo que tanto el Millonario, como buena parte de los equipos locales, no quieren pasar por sobre las indicaciones del Gobierno nacional y los responsables de Salud.