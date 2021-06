Un ex Policía de Misiones fue condenado a 13 años de prisión en Eldorado por “abuso sexual simple reiterado y corrupción de menores calificada por el vínculo”, a sus hijas menores de edad (8 y 9 años).

Se trata de un ex oficial de policía de 40 años que prestaba servicios en una dependencia de la Unidad Regional III. El juicio fue llevado adelante por el Tribunal Penal 1 de Eldorado, en medio de estrictas medidas de bioseguridad por la pandemia del coronavirus.

De acuerdo a la acusación formulada por la Fiscalía, el acusado sometía a sus dos hijas (8 y 9 años) durante un régimen de visitas que mantenía, tras la separación con su esposa a fines de 2016. La denuncia en su contra la formuló la progenitora de las niñas, ante la Comisaría de la Mujer de Eldorado.

Los reiterados abusos se cometieron en la vivienda del ex policía, en la casa de sus padres y en la de su ex concubina, cuando ella está ausente. El hombre se acostaba con las niñas en la cama y las manoseaba en sus partes íntimas; lo mismo ocurría cuando las menores iban al baño, y les pedía que no cuenten los vejámenes porque “era un secreto entre ellos”. Fueron contundentes los testimonios de las dos niñas y un hermano de ellas –también menor- en las audiencias de Cámara Gesell.

El Tribunal Penal 1 de Eldorado, integrado por los magistrados Atilio León, Lyda Gallardo y María Teresa Ramos, encontró culpable al ex policía y lo condenó a 13 años de prisión por los delitos de “abuso sexual simple reiterado y corrupción de menores calificada por el vínculo”. El Ministerio Público Fiscal, estuvo representado por el Dr. Federico Rodríguez.