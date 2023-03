El actual mandatario busca ser elegido por quinta vez. Presentó una lista de concejales completamente renovada, que conjuga experiencia y juventud. El acto contó con la presencia y apoyo de Lucas Spinelli.

Con el predio de la Fiesta del Agricultor totalmente colmado de gente, el actual intendente renovador lanzó anoche su candidatura para ocupar su quinto mandato. Electo por primera vez en 2007, se perfila como favorito para las elecciones de mayo.

Gobernar con el corazón

El actual mandatario y candidato inició su discurso expresando: “Antes que nada deseo decirles que los quiero mucho, son muy especiales para mí y realmente busco lo mejor para cada uno de ustedes”.

Agregó que “vivimos tiempos de incertidumbre y nos ha tocado momentos difíciles, pero si estamos unidos sabemos que podemos salir adelante, como ya lo venimos haciendo”.

También recordó el fallecimiento de su hijo a fines del año pasado y afirmó que esa pérdida le dio las fuerzas para intentar un mandato más, para seguir trabajando por el bienestar de la gente.

Beck recordó a los presentes que “está en ustedes elegir el destino de nuestra provincia y nuestro municipio”.

Hechos, no palabras

El dirigente sostuvo que no se debe perder la memoria y olvidar lo que se logró hasta el momento: “No se hace política unos días antes de las elecciones, la política se hace trabajando día a día cerca de la gente. Nosotros mostramos hechos, no palabras como hacen algunos. Lo que hemos logrado queda a la vista de todos”, alegó.

Beck expresó que “en estos 16 años de mandatos he cometido aciertos y desaciertos, poseo defectos y también virtudes; pero si hay algo que nadie puede reprocharme es que he trabajado incansablemente para llevar respuestas a la gente y lo he hecho siempre de forma honesta, tengo las manos limpias, y eso no es poca cosa y no lo pueden hacer todos” dijo.

Adversidades que unen y fortalecen

Beck explicó que la localidad no escapa a la realidad inflacionaria del país y recordó que en este último mandato la pandemia azotó no solo a Andresito, sino al mundo entero. Sin embargo, el municipio, en sintonía con la conducción provincial, supo sortear esas dificultades y salir adelante.

Además sostuvo que lo logrado es el resultado del trabajo compartido y del apoyo de la gente que quiere que Andresito siga creciendo y que se deje un futuro cada vez mejor para sus hijos.

Reconoció que quedan muchas obras por concluir y que el objetivo es finalizar cada una de ellas, como se logró con la oficina del Ansés, por ejemplo. Pero aclaró que no hay que olvidar que nos tocó atravesar tiempos difíciles con la pandemia, donde la prioridad para los recursos siempre escasos era satisfacer las necesidades básicas de los más necesitados.

Equipo renovado

La ceremonia tuvo inicio a las 19 horas con la animación de diferentes grupos musicales. Aproximadamente una hora más tarde se realizó la presentación de los concejales titulares y suplentes, un grupo completamente renovado, en relación con los que venían acompañando al intendente en elecciones pasadas. El equipo incluye la experiencia de la trayectoria y la energía de los jóvenes.

La lista contempla como primer concejal al agricultor y miembro de la comisión de la Cooperativa Yerbatera Andresito, Víctor Hugo Krauczuk; en segundo a la docente y actual presidente de la Fiesta del Agricultor, Viviana Noemí Solís; en tercero al presidente de la Cooperativa Colonia Itatí, Norberto Carlos Reincheski; en cuarto a la doctora María Araceli Fernández; en quinto al joven empresario de servicios con maquinarias, Jonathan Rubén Bachke; en sexto a la docente y líder juvenil Brenda Franchesca Suomela y en séptimo al segundo cacique de la comunidad Ka aguy Pora II Isabelino Méndez.

El staff se completa con los suplentes: Mabel Salum como primera, Roberto Luis Villalba como segundo, Sandra Troche como tercera y Sebastián Orlando Márquez Menezes como cuarto.

Para Spinelli, hay una sola propuesta

El diputado Lucas Romero Spinelli y su par Héctor “Kiko” Llera estuvieron presentes en el lanzamiento. El candidato a vicegobernador afirmó: “Si hay alguien que tiene bien en claro lo que a Andresito le hace falta y lo que debe continuar haciendo, ese es Bruno Beck, actual intendente y que seguramente volverá a ser elegido por la gente”.

El compañero de fórmula de Passalacqua, ponderó que bajo la gestión de Beck, Andresito haya sido uno de los primeros municipios en contar con una escuela de robótica y apueste a la educación disruptiva. También manifestó su apoyo a los pequeños emprendedores con un énfasis especial a la capacitación de los jóvenes. Asimismo, Destacó la importancia de los productores agrícolas “que son los que llevan la comida a nuestras mesas y nos otorgan una soberanía alimentaria a toda la provincia; por eso ya estamos llevando la tecnología a las chacras, para que cada vez puedan producir más y mejor”, dijo.

Por último, refiriéndose a Beck, sostuvo: “tenemos mucho todavía para seguir trabajando juntos para traer a Andresito las mismas condiciones y oportunidades que tienen las principales ciudades de la provincia” y concluyó: “Este 7 de mayo hay una sola propuesta: Bruno Beck intendente, Hugo Passalacqua gobernador y quien les habla, vice”.

Beck respaldó la fórmula Passalacqua-Spinelli

El andresiteño celebró la fórmula presentada por su partido afirmando que “no es casualidad que la conducción haya elegido como candidato a gobernador a alguien con experiencia, un hombre grande igual que yo, pero que ha tenido la fortaleza de trabajar en momentos difíciles para el país. Sin embargo, tampoco es casualidad la elección de Spinelli, un joven comprometido con la provincia, para que la Renovación siga creciendo”. Además agregó que esa misma combinación de trayectoria y juventud es la que usó para conformar su lista de concejales.

#ANGUACURARI

Municipalidad de Comandante Andresito

ANG Agencia de Noticias Guacurarí