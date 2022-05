En el salón ex CAE en la noche del lunes se realizó la elección para la Coordinación de Delegados de la Cooperativa. Por la lista 60 asistieron los 44 delegados, 5 de la lista que presidió Carlos Lowe y 13 de la lista 2, sumando en total 62 a favor de la convocatoria de la nueva mesa ejecutiva.

En la noche del lunes se llevó a cabo la elección para determinar cargos en la Coordinación de Delegados de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado, es así que por mayoría fue el acompañamiento a la nueva mesa ejecutiva que asumió hace muy pocos días y estará a cargo del intendente de 9 de Julio, Rubén Kobler .

A raíz de la convocatoria por parte del flamante presidente, nuevamente los 44 delegados de Rubén Kobler asistieron a la reunión, a estos se les sumaron 5 de la lista homónima (de Carlos Lowe), por su parte la lista 2 contó con la presencia de 13 integrantes, alcanzando un total de 62 delegados, de los que votaron 61 por la Coordinación General y Secretaría. Cabe mencionar que al final del conclave se sumaron dos más. Pero de igual manera la conducción actual de la CEEL celebró el acompañamiento como de costumbre de sus delegados electos y destacó la asistencia de más del 60 por ciento

En esa línea vale decir que a cargo de la Coordinación General fue electa Aida Rosa Saucedo, como Secretario Pisonero, en sector Deportes asume Fredi Kobler y al frente de Medio Ambiente estará Wilfrido Bogado.

Cabe mencionar que para los apoderados de la lista 33 cuyos delegados no asistieron al plenario del lunes, la reunión efectuada el 30 de mayo (ayer), no tiene valides alguna y tampoco el acta será de convalidada, según lo que estiman. A la vez, remarcan que aguardarán el proceso judicial y actas presentadas tanto al INAES con fecha del 23 de mayo como así también en Acción Cooperativa de la capital misionera. En esa línea de disconformidad por la remoción de la anterior mesa ejecutiva que tuvo como presidente a Omar Ortega han realizado una presentación judicial de Amparo en el Juzgado Civil con Medida Autosatisfactoria. Por su parte insisten que el “desplazamiento” del consejo de administración anterior no fue firmado ni por Omar Ortega y menos por su secretario Bauman. Y hasta que no se expidan los entes regulares sobre esta situación no darán por valido las acciones de los nuevos referentes al frente de la cooperativa local.