Comunicado del MPL 2- 03-2023

A horas de concluir nuestro paro de 48hs queremos expresar nuestras felicitaciones a los compañeros del sindicato que a lo largo y a lo ancho en la provincia, en las peores condiciones, decidieron ejecutar el paro como muestra de que la dignidad no se entrega.

En un escenario donde el patrón pretende ejecutar un ajuste salvaje sobre nuestro salario y organizaciones sindicales, amparadas «en apuro» son funcionales a los intereses que nos colocan nuevamente en un escenario donde la variable de ajuste, si no revertimos, será nuevamente nuestros ingresos.

Queremos invitarlos a seguir defendiendo el derecho social a la educación:

*Con personal de servicio.

*Con niños con materiales e indumentaria adecuadas, ingresando a sus aulas.

*Con maestras que no tengan que mendigar un cargo.

*Con profesores que no discutan falacias como el RAM.

Queremos una escuela pública que nos alfabetice en la rebeldía de la injusticia y no a la sumisión. Que nos haga sujetos críticos, que nos ayude a desterrar la pobreza que condena a miles de misioneros.

Todo esto no se logra sin la participación y el debate de todos.

Por ello, hoy preferimos seguir discutiendo con la patronal nuestros derechos a un salario digno, a niños y trabajadores a los que se le garantice condiciones de seguridad e higiene, a nuestras colegas: obra social que le garantice un parto seguro, derecho a amamantar y el niño con atención pediátrica.

En definitiva, queremos una verdadera atención médica, una verdadera salud laboral, y terminar con la corrupción de las delegacion escolares.

Queremos decir a la patronal que los cortes de ruta y huelgas cesarán cuando todas estas reivindicaciones y reclamos justos y urgentes sean atendidos y solucionados de raíz.

La asamblea resuelve pasar a cuarto intermedio hasta el día miercoles 08 de marzo a las 11:30 hs en la ciudad de Eldorado.

Convocar al cuerpo de delegados para el día Martes 07 a las 16hs en la ciudad de Montecarlo.

Concurrir a la reunión prevista que se desarrollará con el presidente del C.G.E a las 17 hs en la ciudad de Montecarlo.

Desde el MPL alentamos a seguir esta Lucha. Tu participación es clave! Sumate!!!

Ni un paso atrás! Somos M.P.L. MOVIMIENTO PEDAGÓGICO DE LIBERACIÓN