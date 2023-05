El pasado domingo 7 de mayo, Misiones celebró elecciones generales para elegir a sus representantes en cargos provinciales y municipales. Sin embargo, para aquellos que no pudieron asistir a las urnas por diversas razones, existe la posibilidad de justificar su no-voto y evitar así posibles sanciones.

De acuerdo con la Ley XI N°6, artículo 13, todo elector tiene el deber de votar en todas las elecciones provinciales o municipales. Sin embargo, esta misma ley establece una serie de excepciones que permiten a ciertos electores no cumplir con esta obligación.

En primer lugar, aquellos mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años, así como los mayores de setenta (70) años de edad, están exentos de la obligación de votar. Asimismo, los jueces y sus auxiliares que deben asistir a sus oficinas y tenerlas abiertas durante las horas del comicio también están exentos.

Otra excepción se aplica a aquellos electores que se encuentran a más de doscientos (200) kilómetros del lugar del comicio. En este caso, el elector debe presentarse ante la autoridad policial más cercana y obtener una certificación escrita que acredite su comparecencia.

Los enfermos o personas imposibilitadas físicamente o por fuerza mayor debidamente comprobada, que les impide concurrir al comicio, también están exentos de la obligación de votar. Finalmente, aquellos que prestan servicios en organismos y empresas de servicios públicos, que por razones de su prestación, deben realizar tareas que les impiden asistir al comicio durante su desarrollo, deben obtener una certificación de su empleador o su representante legal.

Es importante destacar que aquellos electores que no cumplan con su deber de votar y no justifiquen su ausencia en el plazo establecido pueden ser sancionados con multas económicas y otras restricciones legales. Por lo tanto, es fundamental que los electores que no hayan podido asistir a las urnas y cumplan con alguna de las excepciones establecidas por la ley, justifiquen su no-voto a través del sitio habilitado para tal fin.

Para justificar el no voto hay que completar el siguiente formulario: