Los comerciantes de cercanía afirman que se nota la baja en el poder adquisitivo de los vecinos y con ello la disminución en el consumo de productos que no son básicos

La aceleración de precios se siente en todos los rubros. La constante pérdida de poder adquisitivo toca el bolsillo de los consumidores, quienes buscan alternativas para llegar a fin de mes. Esto también lo ven los comerciantes que notan la merma en el consumo y los cambios que se producen en la forma de comprar de la gente.

Los mercados, verdulerías y almacenes de barrio son puntos representativos de ellos, pues es allí donde los vecinos acuden a comprar lo que necesitan para cocinar. Es que según se afirma, ya no se hacen las grandes compras de supermercado y se busca sólo lo más necesario para el día a día, incluso a veces, pidiendo fiado.

Sin embargo, en los comercios de la periferia es donde más golpeó la inflación, de acuerdo a lo que detalla el último informe del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) de Misiones.

Belén Wagner, referente de la entidad, dio cuenta de ello al indicar que “estas últimas semanas fueron bastantes complejas en relación a la importante devaluación que se registró. Esto impacto fuertemente en el sector de barrios”.

Hubo un fuerte incremento en los 57 productos de la canasta básica. Los comercios se vieron ante situación bastante complicada, los supermercados mayoristas retenían mercaderías y los minoristas sacaron los precios de sus góndolas en medio de la incertidumbre”, contó.

Índice barrial

Según datos relevados por el índice barrial de precios, las mercaderías en almacenes comunes vienen registrando subas importantes hace un tiempo. En junio, según registros, el aumento intermensual en el costo de alimentos fue superior al 9,27%. “Estamos hablando de aumentos importantísimos, que ya veníamos registrando y de alguna manera esta devaluación impresionante nos da un panorama bastante más oscuro para los resultados que seguramente vamos a tener en agosto”, indicó Wagner.

Entre los sectores en los cuales el aumento fue significativo, se encuentra el rubro de la carne, la yerba mate, el azúcar y las harinas. “En la valoración de incrementos, en agosto creemos que no vamos a encontrar con sumas bastante importantes, estamos atravesando una situación en la cual vamos al comercio y nos encontramos con precios súper altos”, dijo.

Al tiempo que recalcó: “Otro de los indicadores registró que el ingreso económico de las familias alcanza para comprar alimentos hasta la segunda semana del mes. Los ingresos se ven cada vez más deteriorados, lo que nos da una pauta que en los próximos meses vamos a tener un escenario bastante oscuro, complejo y muy alarmante para las familias, sobre todo en los sectores más vulnerables”.

Alimentación

En sintonía con ello, Darío Fernández, propietario de un maxikiosco de Jardín América, precisó que se nota con mayor frecuencia cómo la gente sale a recorrer y buscar precios. “Se ven cada vez más personas que buscan ofertas, pero también del 18 en adelante parece que terminó el mes, baja muchísimo la venta y los compradores llevan alguna que otra cosa y listo”.

Además, el comerciante detalló que dejó de dar fiado y ya no acepta tarjeta de crédito. “Lo que es débito todavía recibo, pero trabajar con tarjeta de crédito hoy en día ya no conviene, me descuenta el 9% de la venta y si debo aumentar el precio para recuperar esa plata no conviene y si no aplico un porcentaje en algún producto determinado a la hora de vender con crédito, no voy a tener ganancia”, explicó.

Por otra parte, María, dueña de una verdulería ubicada en el barrio Lomas de Jardín, describió que la venta tanto de frutas como verduras cayeron notablemente.

“Sea comienzo o fin de mes se ve el mismo panorama, la gente que llega a comprar lleva menos, antes era mayor cantidad en alguna fruta o verdura específica y ahora reduce la cantidad en cada artículo”, sostuvo.

“En nuestro caso las ventas bajaron más del 50%. Es decir que clientes que compraban por $20.000 hoy lo siguen haciendo en ese monto pero menos mercaderías. La inflación lo que está haciendo en el aumento de precios es que los negocios no exhiban sus mercaderías para no perder en los cambios de precios y la gente deja de comprar algunos productos porque son demasiado elevados”, contó Gisela Morel, de una despensa y carnicería de Montecarlo.

Además evaluó que “los que tienen mercaderías prefieren tener guardadas e ir sacando de a poco a medida que van solicitando los clientes. En cuanto a proveedores, hay un desabastecimiento grande. Azúcar, por ejemplo, no está habiendo, desde la azucarera no están vendiendo. Muchos productos dejaron de existir”.

También lamentó la situación: “De seguir así, con la presión fiscal, los costos fijos mensuales y está inflación muchos van a cerrar; espero no ser yo uno de ellos”.

Por el lado del rubro carnes, Susana Martínez, propietaria de una carnicería, indicó que “los primeros días como que la gente se asustaba de los precios incluso yo, pero en nuestro rubro siempre se vende, nosotros largamos promociones con combos de carne, muslo y cerdo y las promociones no son ofertas que hacen algunos de lo que va quedando y lo que se está por vencer, son con carnes buenas, que hace que siempre trabajemos bien”.

Los dos locales de esta carnicería abren a las 6.30 pensando en que la gente de las colonias puedan llegar a comprar, los contratistas, la gente que trabaja en los campos y también tienen clientes de municipios vecinos.

Mayoristas con subas del 7% mensual

Los precios mayoristas aumentaron 7% en julio, lo que implica una desaceleración respecto del 7,3% de junio. No obstante, crecieron a un ritmo mayor a la inflación minorista del séptimo mes del año, que fue de 6,3% según lo informado por el Instituto Nacional de Censos y Estadística (Indec).

De esta manera, el incremento interanual se ubicó en 112,7% mientras que la variación acumulada en 2023 alcanzó 57,7%. Si se los compara con las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC), las subas son menores: 113,4% y 60,2%, respectivamente.

Por otra parte, el nivel general del Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (Ipib) registró un ascenso de 6,7% en el mismo período. En este caso, el incremento se explica por la suba de 6,6% en el rubro productos nacionales y de 7,7% en los productos importados.