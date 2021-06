Continúan los problemas en la producción y posterior distribución de agua potable en la ciudad de las cataratas debido a la bajante del rio. Pese a los trabajos que llevan adelante desde IMAS para readecuar el sistema de captación de agua cruda en la toma de agua aún no han solucionado la problemática es por ello que la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú en conjunto con IMAS, con la colaboración de Bomberos Voluntarios Comandante Andresito y Puerto Piray realizan un nuevo operativo de agua. Se espera la llegada de dos camiones más.

La actividad comenzó a las 9, y durante toda la jornada recorrerán los barrios Villa Alta, Belén, Unión, Primavera y Los Cedros en la modalidad barrido, es decir pasarán por las calles internas de los barrios mencionados y harán sonar la sirena para que los vecinos que necesitan el líquido vital acudan.

Es importante que los vecinos cuenten con un recipiente al nivel del piso ya que los bomberos no cargarán tanques elevados, el trabajo es voluntario y no tienen horarios fijos ya que dependen de la rapidez con la que avancen los camiones.

Se recuerda a la comunidad que no se comunique al número de teléfono de bomberos ya que no se toman pedidos, sin embargo si su barrio no figura en la lista los usuarios deben comunicarse con IMAS para solicitar que el jueves los camiones recorran otra zona.