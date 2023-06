Un adolescente de 16 años, de la localidad de 9 de Julio, relató el motivo que lo llevó al consumo problemático de marihuana. Como un grito desesperado, el joven afirmó que quiere salir de la situación que atraviesa.

“Quiero descansar un día, quiero comer en mi casa y vivir ahí. Comencé a consumir marihuana porque me pegaba mi hermano todos los días. Para que eso me deje de doler, comencé a consumir marihuana” relató el joven, quien abandonó sus estudios por el flagelo de la droga.

Por su parte, Carmen, madre del adolescente, indicó que hace un año acompaña a su hijo en la lucha de salir del consumo problemático “Él no se niega a que lo ayude con la internación pero no conseguimos un lugar. Pasó 22 días internado en el Samic de Eldorado pero desde el Juzgado le dieron el alta, ya que no es un centro de rehabilitación. Yo no tengo ni un problema que se vaya para habilitación, pero no tengo plata para pagar un privado” afirmó.