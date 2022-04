Ambos elencos resultaron ganadores en la fecha inaugural. El partido se disputará a partir de las 21.30 horas en la cancha de El Coatí.

Este viernes se reedita una nueva edición del Clásico Eldoradense entre El Coatí y Tirica por la liga Provincial de básquet. El partido válido pór la fecha 2 del certamen provincial arrancará a partir de las 21.30 horas.

En la fecha inaugural el Tirica venció a Tamanduá por 80 a 69 y El Coatí hizo lo propio ante OTC por 88 a 68.

Programación Fecha 2 Liga Provincial de básquet

Viernes 8:

21:30 hs. – OBERÁ TENIS CLUB vs CAPRI

21:30 hs. – LUZ Y FUERZA vs AEMO

21:30 hs. – SIGLO XXI vs BARTOLOMÉ MITRE

21:30 Hs. – TAMANDUÁ VS TOKIO

21:30 Hs.- EL COATÍ vs TIRICA