Con el regreso a la presencialidad en las escuelas, las clases de Educación Física también volvieron en todo Misiones, y para ello se establecieron estrictos protocolos, adecuados a cada establecimiento y modalidad.

Horacio Nacke – Radio Libertad

Horacio Nacke, director de Educación Física del Consejo General de Educación de Misiones, explicó que con el regreso a la presencialidad en la provincia, institucionalmente se definió un documento donde se establecen pautas y recomendaciones para las clases de Educación Física, que requieren de cuidados especiales.

A dicho documento se adhirieron los seis supervisores de la provincia, sumando cuestiones según la particularidad de cada jurisdicción, municipio o inclusive de cada institución.

En base a estas pautas se trabaja en el área de Educación Física y el sistema regirá al menos hasta el fin del período de los primeros 90 días de presencialidad establecidos bajo una resolución del Ministerio de Educación, a modo de prueba piloto. Al finalizar este plazo, se analizará de qué manera continuará el ciclo lectivo.

De esta manera, cada profesor trabaja en el marco de estas recomendaciones de la Dirección de Educación Física, adaptándose a los criterios y organización de cada institución escolar.

En cuanto a la certificación médica, Nacke indicó que existe una resolución admitida por el Consejo de Educación donde se suspende la obligatoriedad de la presentación de la ficha médica al momento de la inscripción escolar.

No obstante, Nacke recomendó a los padres no dejar pasar un año sin realizar un debido control médico a sus hijos, independientemente de que la institución escolar la exija o no.

En relación a los contenidos de Educación Física, el docente especificó que en este período se refuerza lo trabajado en la virtualidad, es decir, la parte teórica de la materia.

En esta misma línea, mencionó que se transita una etapa de organización donde cada institución se adapta a la presencialidad, acorde a sus condiciones y se trata de un proceso muy dinámico.

Por tal motivo, cada profesor trabaja teniendo en cuenta este proceso; mientras que en algunos casos se continúa reforzando las cuestiones teóricas y en otros, ya se dio inicio a la parte práctica.

En relación a esto, Nacke comentó que ciertos establecimientos que no cuentan con el espacio suficiente, optan por desarrollar sus clases prácticas en clubes. En este sentido, indicó que durante la cuarentena estricta se mantuvieron los pagos de los aranceles de los clubes del Consejo de Educación y actualmente, el organismo se encarga de verificar que cada club tenga los papeles en regla para su debido uso.

La importancia de la actividad física en los niños

El director de Educación Física hizo hincapié en la necesidad de aumentar la carga horaria de Educación Física en las escuelas, sobre todo, en el nivel inicial y primario, teniendo en cuenta que en el nivel secundario los alumnos ya tienen otras posibilidades de realizar actividades recreativas y deportivas fuera del contexto escolar.

En este sentido, indicó que desde la Dirección se trabaja para optimizar las horas de Educación Física que hay en la provincia y resaltó que se trata de un trabajo muy puntilloso por parte de los supervisores en cuanto a la administración de dichas horas.

Por otra parte, Nacke aclaró que si bien en la escuela generalmente los niños tienen doble estímulo de Educación Física en la semana, ellos siempre están en movimiento. En relación a esto, el docente recomendó a los padres sumarse y compartir el juego con los más pequeños, ya que aprenden muchas cosas en ese momento lúdico.

Asimismo, subrayó la importancia de este momento lúdico, ya que además de mantenerse en movimiento y realizar actividad física, participar como padres de estos juegos fortalece la relación familiar y la parte psicológica del niño.

“La recomendación sería jugar con nuestros hijos, al menos una hora al día, sacarlos un ratito del frente de las pantallas o buscar un momento para estar con ellos, es lo mejor que podemos hacer por los chicos”, indicó el director de Educación Física.