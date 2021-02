Cinthia Fernández anunció que será candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires

Luego de varios meses de rumores, la bailarina, actriz, vedette y panelista Cinthia Fernández confirmó este lunes que se lanza a la carrera política y participará en las próximas elecciones legislativas como candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires, en el partido Unite, donde se encuentra Amalia Granata.

La mediática hizo el anuncio durante la última edición de Los Ángeles de la mañana, en Canal Trece donde trabaja como panelista, y la noticia sorprendió a gran parte del staff. “La propuesta fue hace cinco meses, en el mismo partido que Amalia (Granata). Yo entiendo que no tengo una formación política pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y está ahí por ser ‘familiar de’. (Marcos) Di Palma fue diputado y no tiene título. Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mirala hoy. Su posición frente a la visión política fue siempre desde el sentido común”, explicó.



Consultada por cuáles serían sus proyectos, la modelo recalcó que, además de tratar la inseguridad y la delincuencia, la familia sería su gran desafío. “Yo me quiero abocar a las cuestiones de familia, la ley de adopción y demás. Yo sé que la política es integral y se tratan todos los temas pero este sería mi enfoque”, detalló.

No es la primera vez, sin embargo, que Cinthia Fernández aborda el tema de una carrera política. El 2 de julio de 2020 había anunciado que el partido UNITE le había acercado una propuesta. En aquél momento, a través de un comunicado, la fuerza política había dicho que la panelista “cumple con todos los requisitos” y tiene “la obligación como ciudadana de hacer oír su voz”.

Por último, manifestó que tiene previsto arrancar una carrera universitaria: “Quiero estudiar Ciencias Políticas… yo estudié marketing un año para no defraudar a mis padres porque antes terminabas la secundaria y tenías que elegir una carrera. Después terminé trabajando en teatro que me apasionaba y siempre me gustó. No lo hacía por compromiso como la carrera, que de hecho me fui con un promedio 9″.

Fuente: La Nación.