El arquero del Venezia se refirió a su posible regreso a la Academia, le tiró un palito al Manchester United y reveló que quiere regresar a la Selección Argentina.

Sergio Romero regresó al país para pasar las fiestas en un semestre particular para el arquero porque se fue del Manchester United, recuperó continuidad en el Venezia de la Serie A -recién ascendido- y, en un mano a mano con TyC Sports, ilusionó a los hinchas de Racing con un posible regreso al fútbol argentino, le tiró un palito a los Diablos Rojos, refirió a su experiencia en la Serie A y habló de la Selección Argentina.

El futbolista que ha disputado un puñado de partidos en la Academia, club donde surgió futbolísticamente, tuvo posibilidades para regresar a la Argentina y el propio Romero se hizo eco de esa chance a los 34 años, luego de que también haya sido contactado por Boca para concretar su vuelta tiempo atrás.

“Nunca descarto volver a Racing. En los últimos dos años, nadie se ha comunicado conmigo. Estoy tranquilo y contento en un club que quiere hacer cosas importantes. Todavía me quedan cinco meses de contrato y veremos qué pasa en mayo”, manifestó Chiquito sobre este interés y su estadía en el Venezia, cuyo vínculo termina a fin de temporada.

Chiquito Romero quiere volver a la Selección Argentina

“Desde años anteriores, la Selección Argentina siempre ha sido candidata. Los muchachos lo han hecho bien el último año. Han logrado la Copa América, que era muy deseada por todos los argentinos. Ahora, ya tienen la clasificación asegurada a Qatar 2022”, manifestó Sergio Romero en TyC Sports y sorprendió con una declaración en el Aeropuerto de Ezeiza.

El futbolista que disputó 13 partidos con el Venezia en la Serie A no abandonó su deseo de regresar a los tres palos de la Selección, cuyo dueño es Emiliano Dibu Martínez desde el certamen continental: “Seguramente, van a formar el grupo para el Mundial. Nosotros estaremos de afuera ayudando, colaborando o dando batalla para ganar un lugar”.

Sergio Romero y el palito al Manchester United: “He tenido ofertas y no me dejaron salir”

Sergio Romero le tiró un palito a la institución inglesa que lo cobijó entre 2015 y 2021. “He tenido muchas chances de irme a jugar a varios clubes y no me dejaron salir. Eso fue algo muy duro porque estaba acostumbrado a ir, mínimamente, al banco de suplentes en los últimos años. Cuando te quieren tantos clubes y no podés ir, es difícil”, manifestó Chiquito luego de haber sido apartado del plantel en la pasada temporada.

Tras ser titular en la última derrota 1-3 frente a Lazio, el golero de 34 años dio vuelta la página para referirse a su segunda experiencia en Italia -jugó en Sampdoria- en un club que pelea el descenso: “Estoy contento por volver a jugar y por tener la oportunidad de demostrar que sigo activo. Me encontré con un club muy acomodado, con gente nueva, que tiene muchísimas ganas de crecer. Están dispuestos a invertir para mantenerse en la Serie A y para hacer crecer al club”.

