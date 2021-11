En esta nueva edición del Operativo Aprender, estudiantes de sexto grado de 23 mil escuelas rendirán la prueba estandarizda que va permitir «conocer la situación educativa de cada chica y cada chico de la Argentina», dijo el ministro de Educación Jaime Perczyk

operativo aprender

Más de 700 mil estudiantes de todo el país participarán el 1 de diciembre próximo de la prueba estandarizada Aprender dirigida para alumnos de sexto grado de nivel primario, quienes deberán responder preguntas de Lengua y Matemáticas, informó el Ministerio de Educación de la Nación.

«Con el retorno a la presencialidad en todas las escuelas del país, se hace posible implementar una herramienta como esta y así conocer la situación educativa de cada chica y cada chico de la Argentina», dijo el ministro de Educación Jaime Perczyk.

El titular de la cartera educativa destacó además que los resultados «nos van a permitir analizar, reflexionar y tomar las decisiones para cumplir con nuestra responsabilidad de seguir recuperando aprendizajes y garantizar el derecho a la educación de todas las y los estudiantes”.

En esta nueva edición, participarán 770.000 alumnos de 23 mil escuelas y la prueba estandarizada se realizará tras el funcionamiento excepcional del sistema educativo por la pandemia de coronavirus que obligó a cerrar las escuelas en todo el país e iniciar una educación remota.

Servirá para «poner en valor información diversa sobre la situación del sistema educativo en Argentina, con foco en los últimos dos años», detalló la cartera.

También posibilitará «conocer el grado de dominio que las y los estudiantes de nivel primario tienen sobre un recorte específico de contenidos y capacidades cognitivas durante su trayectoria escolar».

La prueba estandarizada tendrá cuestionarios complementarios para conocer información sociodemográfica de cada una de las escuelas y estudiantes participantes.

Estas respuestas se realizan «con el propósito de obtener información e identificar las condiciones en que se da la enseñanza y los distintos factores que inciden sobre el aprendizaje».

Los resultados de Aprender 2021 se publicarán en un Informe de Evaluación de la Educación Primaria en Argentina a nivel nacional que estará disponible para especialistas y el público en general a partir de junio de 2022.

Evaluaciones Aprender 2021: Miguel Sedoff se manifestó a favor de evaluar los aprendizajes y negó la unificación de los ciclos para evitar repitencia

Desde el Ministerio de Educación de la Nación se decidió posponer el desarrollo de las pruebas Aprender para este 1 de diciembre y la decisión generó múltiples discusiones acerca de la importancia de la evaluación escolar en tiempos de virtualidad.

Miguel Sedoff, ministro de Educación de la Provincia de Misiones, consideró necesaria esa instancia de evaluación y dijo que Nación presentó un proyecto públicamente pero que aún no se discutió su implementación en el Consejo Federal de Educación.

En cuanto a Misiones, Sedoff precisó que en principio las evaluaciones se realizarán en 4to grado de la primaria y en 3er año de la secundaria en los meses de octubre o noviembre si el proyecto de Nación avanza con normalidad. Asimismo, añadió que están trabajando junto a equipos de evaluación para diseñar los instrumentos y las características del operativo.

Remarcó la importancia de contar con instancias evaluativas y dijo que consideran “necesario realizar un seguimiento sobre la evidencia del aprendizaje de nuestros estudiantes y por eso vamos a avanzar con proyectos relacionados con esto”. En este sentido destacó que deben de tenerse en cuenta los factores de la virtualidad y los escenarios epidemiológicos y sus efectos en la educación.

Las pruebas Aprender se realizan desde el año 2016 en todas las escuelas del país simultáneamente, con el objetivo de generar información acerca de los desafíos pendientes por abordar y del progreso realizado en las aulas. A raíz de las discusiones surgidas por la posible suspensión de estas evaluaciones, Nicolás Trotta, Ministro de Educación de la Nación, afirmó que seguirán realizándose, pero adaptadas al contexto de la pandemia.

Otro de los puntos que generó gran polémica a nivel nacional es el hecho de que desde Nación se pretende unificar los ciclos lectivos de 2020, 2021 y 2022 para que de esta forma se evite la repitencia de años escolares. Respecto de la posibilidad de que esto se aplique también Misiones, el ministro comentó que “no está en agenda esta posibilidad” y que actualmente se está trabajando con un currícula 2020 – 2021.

Asimismo, afirmó que a su parecer, gracias al esfuerzo realizado por los docentes y alumnos no será necesario aplicar esta metodología en la provincia. “Estamos trabajando para llevar la normalidad posible que es lo que estamos requiriendo, ese tema en particular por lo menos no está en nuestra agenda de equipo”, remarcó.

La educación fue uno de los aspectos más afectados por la pandemia por el Covid-19, lo que forzó a tener en cuenta herramientas como la conectividad, el acceso a la tecnología y el sistema híbrido de presencialidad y virtualidad. Acerca de esta situación, Sedoff subrayó que las evaluaciones “tienen que servir como un insumo necesario para poder pensar mejores políticas públicas, por eso consideramos que es crucial tener datos”.