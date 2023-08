Walter Chinito Velázquez, testigo que se encontraba en el auto de la Brigada cuando estos se trasladaban por Los Potrillos, mencionó que el 13 de febrero se acercó una mujer a discutir con los efectivos, porque él estaba siendo golpeado en medio de un operativo

Luego de más de 10 años de espera para resolver el fallecimiento de Carmen Mirta Rosa (47), quien fue hallada sin vida al costado de una cancha del barrio Los Potrillos de Garupá, hoy se llevó a cabo la quinta jornada del juicio que tiene a los expolicías Gabriel Villalba (36) y Luis Albino Rotela (44), como imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona agravado por el resultado de muerte ideal”.

El debate oral realizado en el Tribunal Penal Dos de Posadas, contó con los testimonios de siete personas. Entre ellos estuvieron como testigos familiares, efectivos policiales y Walter “chino” Velázquez, el joven que estaba detenido en la Quinta y fue llevado por la Brigada en el momento que vieron a Carmen caminando.

Ante los jueces Gregorio Busse, César Yaya y Fernando Verón (interviniente por subrogancia), el testigo comenzó diciendo que a las 6 de ese 13 de febrero, un oficial policial lo llevó de su casa hacia la Comisaría Quinta para quedar alojado.

Horas después agentes de la Brigada-José María Bernal, Emilio Broemser y Adrián Borda-, lo buscaron para realizar operativos en Garupá, donde él tendría información de la ubicación de objetos robados.

En esa línea, mencionó que llegaron al Barrio Los Potrillos, donde estarían los elementos y que luego de unos minutos se retiraron del lugar hacia la ruta 12, y en el momento que transitaban una angosta calle, se cruzaron con el patrullero en el que iban los imputados con otra persona atrás, en sentido contrario que la Brigada.

Segundos después de que se dé ese encuentro entre agentes, el testigo Velázquez expresó que “los de la Brigada detuvieron el auto y me empezaron a pegar”, a lo que cinco minutos después apareció una mujer, quien les preguntó a los efectivos el motivo por el cuál lo golpeaban, a lo que “Borda le dijo ‘cállese la boca señora, váyase de acá. Usted no sabe nada’ y se pusieron a discutir con ella”.

Discusión y silencio

En ese contexto, Velázquez relató que se bajaron Broemser y Borda, para seguir discutiendo con la mujer, mientras que Bernal se quedó en el auto. “Se quedaron a discutir un rato y después no escuché más nada”, declaró el testigo, agregando que “15 minutos después volvieron al auto y no me golpearon más, ni nada y me llevaron a la comisaría”.

El fiscal Glinka, le recordó por medio de lectura que en la etapa de instrucción Chinito mencionó que “después de que me dejaron en la Comisaría, los cabos estaban comentando que habían encontrado a una señora desvanecida en la cancha de Los Potrillos”, situación que el testigo recordó, añadiendo que Villalba y Rotela fueron a confirmar sobre la mujer desvanecida.

Luego, por lectura se pudo establecer que el testigo había declarado que cerca de las 19 de ese día, cuando se hallaba alojado en la sede policial,“los agentes de guardia decían ‘capaz le agarró una epilepsia, se asustaron y la dejaron’. Yo creo que hablaban de la señora y que la tenían dentro del baúl de la Brigada, porque metieron el microondas y dos televisores en los asientos de atrás del vehículo y no en el baúl”, mientras que a él lo metieron en el piso.

Por último, Velázquez declaró ante el Tribunal que el pasado 25 de julio, agentes de la Brigada lo llevaron a la Comisaría Vigésima por un presunto robo, y que se cruzó con Borda. Quien al verlo “me dijo que la pavada que dije de él no le perjudicó en nada, y que tengo que pensar bien de lo que hablo”. Esta situación le llamó la atención, ya que días después recibió la citación para atestiguar en el juicio por el fallecimiento de Mirta Rosa.

En tanto, el debate oral entró en un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 8.30, donde tanto la fiscalía a cargo de Vladimir Glinka, como la defensa de los imputados compuesto por los abogados Mónica Olivera y José Luis Rey, deberán presentar sus alegatos.