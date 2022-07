Algunos estudiantes son repitentes hasta por tercera vez y estando en 6° grado tienen 14 años. “Es un indicador de fracaso escolar”, dijo la pedagoga Myrian Báez

Las pruebas Aprender que evaluaron los conocimientos en Lengua y Matemáticas de niños de 6° grado de primaria también sirvieron para conocer otros datos del sistema educativo.

En la provincia de Misiones participaron 22.699 estudiantes de 1.136 escuelas, chicos que están a un año de finalizar el nivel primario. El 90,1% de las escuelas fueron de gestión estatal, y el 9,9% de gestión privada. Por otro lado, el 56,4% fueron establecimientos urbanos, mientras que el 43,6% fueron escuelas rurales.

Fue parte del examen el 87,7% de los niños de 6° grado y el 96,5% de las primarias de la provincia.

En el documento de 73 páginas que difundió esta semana el Ministerio de Educación de la Nación se muestran y explican los resultados obtenidos en la tierra colorada. Además del desplome en Lengua y Matemáticas, algo que ya se había informado, allí se puede observar que un 18,4% de los respondientes es repitente o tiene más edad de la estipulada para cursar 6° grado (11 años), el 73,2% tiene la edad acorde y el número restante tiene 10 años.

Una de las preguntas que se les realizó a los niños fue ‘¿Repetiste de grado alguna vez?’ y 3.858 chicos que a finales del año pasado estaban en 6° grado admitieron repetir entre una y tres veces.

Myrian Báez, licenciada en Psicopedagogía y docente, quien explicó: “La sobreedad tiene que ver con un indicador de fracaso escolar que si no es tratado en tiempo y forma, el sujeto termina siendo excluido, por eso merece focalizar la atención en estos trayectos que son interrumpidos por diferentes circunstancias, hay que trabajar sobre la prevención para que estas realidades no sigan sucediendo y trabajar en la contención pedagógica”.

Báez sostuvo que si el chico llegó a esta situación es porque hubo todo un sistema que no pudo sostener una trayectoria en el tiempo y forma que corresponde. En esa línea llamó a sus colegas y autoridades a “pensar en esas trayectorias como emergentes y de emergencia, son trayectorias que necesitan ser cuidadas, sostenidas y apoyadas, porque trae a veces consecuencias como niños o adolescentes que reciben bullying porque están con un grupo de estudiantes de otra edad”.

Repercusión

La profesional remarcó que toda esta situación repercute en el estado anímico del estudiante y que si no se logra encaminar la trayectoria escolar a tiempo lo más probable es que deje la escuela.

“Impacta mucho en lo emocional porque sienten que están en un lugar que no corresponde, esto de estar desubicado en tiempo y espacio hace que tengan una sensibilidad particular. Muchas veces la sobreedad termina repercutiendo en un abandono, en una deserción escolar o en situaciones que hacen que el sujeto abandone las posibilidades de aprender”, dijo la pedagoga y siguió: “Es importante tener vigilancia para que podamos acompañarlos, porque son parte del grupo de estudiantes vulnerables”.

Aclaró que la contención debe ser no sólo de la escuela, sino también de la familia.

Tras la pandemia de Covid-19 indicó que la sobreedad, que era algo más común en el nivel medio, ahora se está volviendo habitual en la primaria.

“Notamos que hay mucha vulnerabilidad en muchos actores que llevarían a un fracaso escolar en primaria, pero esto de la sobreedad y el abandono históricamente se notó más en la secundaria, en principio porque antes no era obligatoria y también tiene que ver con una etapa evolutiva donde el adolescente tiene más autonomía y poder de decisión personal y si no tiene una familia atrás que acompañe y sostenga estos objetivos que son aprender para la vida, no sólo para la escuela, termina abandonando”, explicó Báez.

Por último, la especialista se explayó sobre la repitencia. “El sistema debería reflexionar sobre estas cuestiones de anualidad y gradualidad. Estas posibilidades de reestructurar nuestro sistema educativo pueden posibilitar una cursada de trayectorias por módulos y no con estas bases que tenemos hoy en día, que dicen que a tal edad corresponde tal año y tales contenidos, porque pensarlo desde la linealidad hace que si una persona no alcanza Matemáticas porque sus condiciones cognitivas no le permiten el aprendizaje de esta disciplina, esto hace que por Matemáticas el chico tenga que repetir el año”, dijo a modo de ejemplo.

“Tal vez una manera de trabajar distinta sería pensar esas trayectorias desde lo modular como se hace en el nivel inicial o las universidades, donde no hay repitencia y esto no significa que todo el mundo pasa de grado sin consideraciones, sino todo lo contrario. Hay que pensar en esas trayectorias reales y que lo que se aprende en una cátedra necesita quizás más de un año para el chico, sin que esto signifique facilitarle la vida a nadie, sino respetar el tiempo que necesita la persona”, finalizó.

En cifras

22.699El informe jurisdiccional que difundió la Nación da cuenta de que 22.699 niños de 1.136 escuelas participaron de la evaluación en Misiones.

3.858Un total de 3.858 niños que se encontraban en 6° grado en 2021 dijo que repitió de año entre una y tres veces en su trayectoria académica.

La importancia del nivel inicial como base educativa

Un dato destacado de las pruebas Aprender es la cada vez más alta conciencia sobre la importancia del nivel inicial en la trayectoria educativa de los estudiantes.

Entre otros puntos destacados, a los chicos se les preguntó ‘¿Fuiste al jardín de infantes?’. El 71,9% de los niños dijo que fue al jardín desde la sala de 4 años o antes. El 19,9% desde la sala de 5 años y el número restante afirmó que no fue o no sabía.

Al respecto, este medio publicó recientemente sobre el crecimiento de la matrícula y por consiguiente de la cantidad de Neni (núcleo educativo de nivel inicial) en la mayoría de las provincias y Misiones no quedó exenta a esa realidad.

Actualmente, sólo en salas de 4 y 5 años del sector público hay 39.000 misioneros, y en los últimos seis años se crearon 52 Neni. Es decir, a la fecha hay 129 de estos núcleos en toda la provincia.

Realidad socioeconómica

Otro punto que se tuvo en cuenta en las Aprender fue el perfil de estudiantes según nivel socioeconómico del hogar. Los resultados de la evaluación mostraron que son de estrato bajo el 26,4% de los respondientes, al nivel medio pertenece el 55,5%, al alto el 10,2% y no hay datos del 7,9% de los participantes.

En este punto, el informe resaltó: “En Matemáticas existe una muy pronunciada diferencia de desempeño en 2021 según el nivel socioeconómico (NSE) de los y las estudiantes. El conjunto de peor desempeño (Por debajo del nivel básico y Básico) entre los estudiantes de NSE bajo asciende a 63,7%, mientras que apenas el 36,3% pertenece al grupo de mejor desempeño (Satisfactorio y Avanzado)”.

Además da cuenta de que “paralelamente, la situación de los estudiantes de NSE medio es más equitativa en la distribución del desempeño. Aquellos que pertenecen al desempeño más bajo son el 51,2%, y el 48,8% están en el conjunto más alto. Los estudiantes de NSE alto obtuvieron ampliamente mejores resultados en las pruebas Aprender 2021. El 39,3% se corresponde con el grupo de mejor desempeño, y solamente el 60,7% se ubicaron en el grupo de peores resultados”.

Luego resalta: “Entre los estudiantes de nivel socioeconómico bajo el desempeño fue empeorando entre las tres mediciones. El conjunto de peor desempeño es considerablemente mayor que el de mejores resultados en todos los años. Pasó de 55,4% en 2016 a 63,7% en 2021, creciendo 8,3 puntos en perspectiva. La caída del grupo de mejor desempeño entre 2018 y 2021 fue del 15,3%. Es significativa la desmejoría en 2021 respecto a pruebas anteriores”.

Sobre la asignatura Lengua el informe sostiene: “Existe una muy pronunciada diferencia de desempeño según el nivel socioeconómico (NSE) de los y las estudiantes. El conjunto de peor desempeño (Por debajo del nivel básico y Básico) entre los estudiantes de NSE bajo asciende a 67,8%, mientras que apenas el 32,2% pertenece al grupo de mejor desempeño (Satisfactorio y Avanzado)”.

“Paralelamente, la situación de los estudiantes de NSE medio es más equitativa en la distribución del desempeño. Aquellos que pertenecen al desempeño más bajo son el 46,6%, y el 53,4% están en el conjunto más alto. Los estudiantes de NSE alto obtuvieron ampliamente mejores resultados en las pruebas Aprender 2021. El 68,9% se corresponde con el grupo de mejor desempeño, y solamente el 31,1% se ubicaron en el grupo de peores resultado”.

Nivel medio

Tal como se anticipó, el 19 de octubre próximo se desarrollará en la Argentina el operativo Aprender, una evaluación estandarizada que busca medir el nivel de conocimientos incorporados en la población escolar. Están contemplados todos los estudiantes de 5° y 6° año de las 600 secundarias de Misiones, sedes y satélites, lo que significa la participación de unos 14.000 estudiantes aproximadamente.

Las materias a evaluar serán Lengua y Matemáticas, además habrá cuestionarios transversales sobre Educación Sexual Integral (ESI), vínculos pedagógicos, valores, entre otras cuestiones que deberán responder los alumnos.

En cifras

14.000Este año las pruebas Aprender serán en secundaria. Se realizarán en octubre próximo y se prevé la participación de al menos 14.000 estudiantes.

71,9%La prueba realizada el año pasado destacó que el 71,9% de los participantes entró al sistema educativo en nivel inicial o antes.