El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez publicó un mensaje conciliador en las redes sociales en el cual se arrepiente de haber criticado y amenazado a Lionel Messi.

«Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. Les deseo mucho éxito a ambas selecciones en sus partidos de hoy y aquí seguiremos apoyando a México hasta el final», puso en su cuenta de Twitter este miércoles a la tarde.

La polémica la había iniciado el propio boxeador después del 2-0 de la Selección a México: en un video que había subido Nicolás Otamendi a su cuenta de Instagram de los festejos en el vestuario, se vio que había una camiseta mexicana en el piso y que Messi -queriéndose sacar el botín derecho- la pateó apenas y sin intención.

Eso generó que Canelo se enojara y metiera una catarata de tuits en contra del 10. «¡¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?!», «Que le pida a Dios que no me lo encuentre», «¡¡Así como respeto a Argentina, él tiene que respetar a México!! No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por su mamada que hizo» y una decena más de posteos inundaron Twitter con el insólito reclamo.

La palabra de Messi

«Ahí vi que salió Canelo a disculparse», comenzó diciendo el 10 de Argentina cuando la prensa le preguntó por la amenaza de Canelo, quien se había molestado porque Lio dejó la camiseta de México que había cambiado con Guardado en el piso del vestuario argentino.

«Fue un malentendido, el que me conoce sabe que nunca le falto el respeto a nadie, forma parte de un vestuario dejar la camiseta ahí. No hay más», aseguró Messi, sorprendido por todo lo que se generó a partir de esta situación.

Y agregó, con contundencia: «Ni tengo que pedir perdón porque no le falté el respeto a la gente de México ni a su camiseta ni a nadie. Pero quedó ahí, no pasa nada».