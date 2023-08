La posadeña realizó un excelente combate contra la atleta de Kazajastán Shugyla Omirbe, pero lamentablemente no alcanzó para ganarLa luchadora misionera Camila Amarilla tuvo su paso ayer por el Mundial U20 que se realiza en Ammán, Jordania, pero no pudo acceder a la lucha por medalla. La posadeña realizó un excelente combate contra la atleta de Kazajastán Shugyla Omirbe, pero lamentablemente no alcanzó para ganar -fue 4 a 3-, luego la kazaja perdió en semis, dejando a Camila sin posibilidad de un repechaje.